Не поддавайтесь панике! И другие советы психологов Якутии

Коронавирус! 15 зараженных! Карантин! У якутян паника и, конечно, обоснованная. Но все же попытаемся успокоиться. Жизнь, несмотря ни на что, продолжается и мы не должны нарушать ее ритм.

Дабы хоть как-то помочь якутянам успокоиться мы взяли комментарий у якутских психологов. И вот что они рекомендуют.

Психолог Надежда ВАСИЛЬЕВА, психолог с 18-летним опытом работы

— Работа, деньги, здоровье, лишний вес, отношения с близкими являются лишь индикатором нашего внутреннего состояния. Если у нас внутри есть много страхов, тревог, неуверенности, неудовлетворенности, противоречий и не решенных проблем, то это отражается на вашем благосостоянии, на отношении с близкими и на вашем здоровье.

В период социальных катаклизмов наибольшему риску подвергаются люди с нестабильным внутренним состоянием. Такие люди более всех подвержены стрессам, могут впадать в панику, зависимости и депрессии. Помните, паника, как и любая другая сильная эмоция, очень заразна.

Люди же с крепким и стабильным внутренним состоянием, без серьезных внутренних конфликтов могут справляться с трудностями, сохранять стрессоустойчивость, адекватные реакции и приемлемый уровень жизни в любой кризисный период. Даже когда все вокруг рушится…

Конкретные действия снижающие тревогу и страх:

— как можно меньше контактировать с другими людьми,

— меньше читать тревожных новостей и информации,

— ограничить общение с негативными людьми,

— заниматься спортом, любыми физическими нагрузками или танцами,

— следить за настроением, не паниковать и не накручивать себя,

— лучше всего снимает тревогу простое глубокое дыхание: глубокий вдох и мееедленный выдох, представляя, что вы дуете на свечу так, чтобы она меньше колыхалась — раз 10,

— дыхание на снятие напряжения: сядьте поудобнее, почувствуйте, где в теле больше всего напряжения и «выдыхайте» его через рот с каждым выдохом, пока тело не расслабится,

— начните рисовать тревогу и страх, абстрактно, хаотично, не задумываясь о качестве и композиции, просто выбрасывая из себя чувства на бумагу,

— громко подпевайте любимые песни,

— посмотрите свои фото с тех мест или того периода, когда вам было очень хорошо.

— смотрите веселые или старые добрые фильмы.

Научитесь себя успокаивать сами. Поддерживайте своих близких. Скоро все закончится, и мы вернемся к своей нормальной жизни.

Психологи Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи РС (Я):

Не думайте и не говорите постоянно о вирусе и вообще о проблемах. Жалоба ослабляет иммунную систему человека. Если вы тревожитесь, можете использовать такую технику избавления от негатива – нарисуйте или распишите на бумаге свою проблему, затем разорвите ее на кусочки и выбросите в мусор. Существует понятие «социального заражения», когда люди накручивают друг друга в разговоре, и потом сообща впадают в панику. На самом же деле, говорить о коронавирусе долго невозможно. По сути, мы почти ничего не знаем об этой болезни. Потому останавливайте разговор, когда кто-то начинает вас втягивать в свои страхи, что своего рода тоже инфекция, но для ваших эмоций. Отдельного пункта требует ситуация детского карантина. Дабы они пережили этот период с максимальной пользой, составьте список игр и важных дел, которые могут заменить сидение у телевизора и компьютера. Займите их полезным делом, например, поручите миссию — помогать маме по уборке, мыть посуду и т.д.

Карантин — отличный повод перевести свою семью, в частности детей на более здоровое питание. Потому, убираем из семейного рациона сладости, кетчуп, печенье, соки. Быстрые углеводы дают прилив энергии, которые ребенок не может «переработать» в квартире. К тому же, сладкое ослабляет организм и создает идеальную среду для инфекций и грибков.

4. Пару минут в день уделите концентрации на чем-то очень приятном – на красивых цветах, воспоминаниях или месте. Ощутите это наслаждение сполна. Также каждый день обязательно посвятите хотя бы 15 минут физкультуре. Вирусы боятся сильных и позитивных людей.

5. Наконец, помните: мы уже многое пережили, и это пройдет.

У нас все отлично! Поверьте, стабильность превращает человека в ленивца. Жизнь — это всегда развитие, изменение. А с новыми проблемами приходит новая активность, возможности и решения!