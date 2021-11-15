Не платил алименты? Уголовное дело передали в суд

В Мегино-Кангаласском района прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в неуплате алиментов на сумму более 500 тыс. рублей

Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что в отношении обвиняемого на основании решения суда возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка.

При этом в течение длительного периода времени, несмотря на привлечение к административной ответственности за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего, мужчина, несмотря на трудоспособный возраст, отсутствие инвалидности мер по трудоустройству не предпринимает, свои алиментные обязательства не исполняет. Сумма его задолженности по ним составила более 500 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.