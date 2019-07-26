Летом у ребят появилось больше свободного времени, но не все родители организуют их досуг — чаще всего дети оказываются предоставленными самим себе. Чтобы развлечь себя, малолетние дети и подростки могут отправиться к водоемам без ведома и разрешения взрослых.

В целях выявления незарегистрированных мест массового отдыха граждан на водоемах, принятия необходимых мер, направленных на активизацию работы органов местного самоуправления по обустройству и открытию безопасных мест купания и отдыха населения на водоемах, а также в целях принятия мер по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы и недопущения гибели людей на водных объектах Государственной инспекцией по маломерным судам организованно взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних.

В случае выявления фактов нахождения ребят у водоемов без присмотра взрослых, дети будут доставлены в правоохранительные органы, куда вызовут их родителей.

Уважаемые родители! Не отпускайте детей к водоемам без надзора взрослых! Уделите внимание организации досуга детей.

Помните: обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых!

Элементарная ошибка на водных объектах может привести к трагедии. Главное – предупредить детей об опасности и научить правильному поведению на водных объектах.