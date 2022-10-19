19.10.2022
20:11
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Происшествия

Не отпускайте своих собак на самовыгул!

Зоозащитники просят не отпускать своих питомцев на самовыгул. Они пишут, что в Мархе «убивают собак», сообщает тгк Сахаинфорбюро. «Этого Акиту уже встречали на улице, в итоге он лежит уже третьи сутки в холодном, колком снегу», — пишут в сообществе «Северные псы — Помощь Якутским собакам!» https://t.me/+JHi2-Gy_sQ1hYzUy

Фото: тгк Сахаинфорбюро
Источник: тгк Сахаинфорбюро

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