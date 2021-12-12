Не ошибитесь при выборе красной икры!

Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует обратить внимание на следующие моменты при выборе красной икры для того, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт:

не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;

крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6°С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

Для подтверждения качества и безопасности реализуемых товаров вы вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям действующего законодательства (декларации, сертификаты, ветеринарные справки).