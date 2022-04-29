Не одной Meta* едины

ЦУР Якутии составил рейтинг качества работы органов власти и местного самоуправления в соцсетях за первый квартал 2022 года.

Лидерами рейтинга стали Администрация Главы и Правительства Якутии, Постпредство Якутии в Москве, Нерюнгринский район и Ленский район. Данные участники рейтинга вели паблики не только в зарубежных соцсетях, но и на системной основе делали публикации в отечественных.

Напомним, в четвертом квартале 2021 года лидерами становились: АГиП, Минпред, Минпромгеологии, Постпредство Якутии, Минимущества, ГО «Город Якутск», Нерюнгринский, Кобяйский, Анабарский и Нюрбинский районы, но в общем зачете виден ощутимый регресс. Поскольку основной упор пресс-службы органов власти и местного самоуправления делали на Instagram*, а сообщества на отечественных площадках не велись должным образом.

Наибольшее падение среди министерств отмечается у Минтруда, Минэкономики, Минобразования и Минспорта. Среди органов местного самоуправления просели позиции у Анабарского, Нюрбинского, Амгинского, Намского, Верхневилюйского, Алданского, Хангаласского, Оймяконского районов.

«В нынешних условиях, необходимо оперативно реагировать и перестраиваться под новые реалии. Несмотря на то, что в Якутии самой популярной соцсетью являлся Instagram*, мы неоднократно отмечали перед ответственными за социальные сети министерств и районов важность ведения сообществ в российских соцсетях. Сейчас многим предстоит огромная работа по налаживанию обратной связи с населением практически «с нуля». Многие министерства и районы с недавних пор начали вести официальные каналы в мессенджере Telegram, данная активность будет нами учтена в следующих рейтингах, — сообщил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Рейтинг качества ведения соцсетей ЦУР Якутии ведет ежеквартально. Учитывается частота постов, грамотность текстов, уникальность иллюстраций, качество ответа и другие параметры.

*Meta Platforms Inc. и Instagram – организации, деятельность которых признана экстремистской на территории РФ



