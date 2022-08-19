19.08.2022
21:34
95

Желток

Не наигрались? Студенты портят детскую площадку — видео

Студенты каждый день тусуются и портят имущество (а именно детскую площадку) в районе Студгородка, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ

Фото: тгк ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк ДЬИИКЭЙ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх