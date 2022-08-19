19.08.2022
21:34
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Желток
Не наигрались? Студенты портят детскую площадку — видео
Студенты каждый день тусуются и портят имущество (а именно детскую площадку) в районе Студгородка, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ
Фото: тгк ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк ДЬИИКЭЙ
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