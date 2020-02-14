Не мочить и не сгибать. Как правильно хранить банковскую карту

Банковские карты уже давно стали непременным атрибутом жизни многих людей – от детей до пенсионеров. Оплачивая покупки, мы часто не задумываемся, что пластиковый прямоугольник может выйти из строя в самый неподходящий момент, если не соблюдать несколько простых правил.

Обычная банковская карта состоит из пластика, в который встроены один или несколько носителей информации – магнитная лента, чип, микросхема.

Карта может размагнититься или растрескаться. Вот несколько простых советов, которые помогут этого избежать.

— не стоит держать карту рядом с намагниченными, металлическими предметами – сотовыми телефонами, микроволновками, ключами, планшетами.

— следует оберегать карту от статического электричества. Даже небольшой заряд может повредить или полностью уничтожить данные.

— не стоит сгибать карту и мочить ее.

— важен и температурный режим. Не следует долгое время держать карту на жарком солнце и температуре выше +40 градусов или ниже -20.

— пользуйтесь защитным чехлом. Кардхолдер убережет вашу карту от механических повреждений.

Еще одна действенная мера – подключение бесконтактных платежей. Технология исключает необходимость вставлять карту в терминал при совершении покупок, что уменьшает износ пластика.

Для клиентов Алмазэргиэнбанка уже два года доступны Google Pay и Samsung Pay, а с января 2020 года — Apple Pay, которая позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

Если карта перестала работать, то в АЭБ можно быстро перевыпустить новую. Для этого необходимо обратиться в одно из отделений или заполнить заявку на сайте банка. Плата за перевыпуск зависит от тарифного плана.