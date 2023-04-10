10.04.2023
12:56
344
Общество
Не ломай меня: Блогер вернул свой аккаунт в соцсети
Панда Саха вернул доступ к взломанному телеграм-каналу.
Сегодня утром якутяне обнаружили, что телеграм самого известного якутского блогера Панды саха взломан. На нем появился запрещенный контент порнографического содержания. Через несколько часов, судя по всему, блогер восстановил доступ к аккаунту.
Популярных деревенских видео пока нет, но самое главное, что канал под контролем. На канал Панды Саха было подписано более 13 тысяч читателей. Сейчас у канала 12 тысяч подписчиков.
Фото: соцсети
Источник: соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.04.2023
0
114
10.04.2023
0
153
10.04.2023
0
120
10.04.2023
0
123
10.04.2023
0
662
10.04.2023
0
341
10.04.2023
0
335
10.04.2023
0
389
10.04.2023
0
1009
10.04.2023
0
1393
10.04.2023
0
563
10.04.2023
1
1575
10.04.2023
0
1164
10.04.2023
0
434
10.04.2023
1
587
10.04.2023
0
533
10.04.2023
0
618
10.04.2023
0
459
10.04.2023
0
422
10.04.2023
0
626
10.04.2023
1
2972
10.04.2023
0
1678
10.04.2023
0
6387
10.04.2023
0
1843
09.04.2023
0
1270
09.04.2023
0
2383
09.04.2023
0
1602
09.04.2023
0
2453
09.04.2023
0
5528
09.04.2023
0
1416
09.04.2023
0
1796
09.04.2023
0
1759
09.04.2023
0
1732
09.04.2023
0
1620
09.04.2023
0
1543
09.04.2023
0
5485
09.04.2023
0
1646
09.04.2023
0
1897
09.04.2023
1
3535
09.04.2023
0
3075
09.04.2023
0
19656
09.04.2023
0
2848
08.04.2023
0
6435
08.04.2023
0
3078
08.04.2023
0
3502
08.04.2023
0
3850
08.04.2023
0
3598
08.04.2023
0
4518
08.04.2023
0
2788
08.04.2023
0
16205
08.04.2023
0
2858
08.04.2023
0
4019
08.04.2023
0
3796
08.04.2023
0
3721
08.04.2023
0
4215
08.04.2023
0
3091
08.04.2023
2
20010
08.04.2023
0
4520
08.04.2023
0
3401
08.04.2023
0
2595
08.04.2023
0
2794
08.04.2023
0
4216
08.04.2023
0
2609
ТОП НОВОСТИ
04.04.2023
0
36927
08.04.2023
0
29381
04.04.2023
0
27466
06.04.2023
0
20251
05.04.2023
0
20097
08.04.2023
2
20002
04.04.2023
0
18866
07.04.2023
0
16923
05.04.2023
0
16469
Добавить комментарий