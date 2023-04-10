Не ломай меня: Блогер вернул свой аккаунт в соцсети

Панда Саха вернул доступ к взломанному телеграм-каналу.

Сегодня утром якутяне обнаружили, что телеграм самого известного якутского блогера Панды саха взломан. На нем появился запрещенный контент порнографического содержания. Через несколько часов, судя по всему, блогер восстановил доступ к аккаунту.

Популярных деревенских видео пока нет, но самое главное, что канал под контролем. На канал Панды Саха было подписано более 13 тысяч читателей. Сейчас у канала 12 тысяч подписчиков.