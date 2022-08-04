Не кормите медведей на трассе, если не хотите их гибели!

Никогда не кормите медведей на трассе! Это первый шаг к их гибели! Издание «Индустрия Севера», фото Юрий Коковин

Фото: Юрий Коковин Источник: тгк Heruinfo

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