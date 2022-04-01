Не каждому рейтингу верь или Рейтинг рейтингу рознь — Игорь Бястинов

С 2016 года Якутия в экологическом рейтинге от Общественной организации «Зеленый патруль» занимает одно из мест в последней десятке регионов. Несмотря на множество положительных индикаторов в таблице рейтинга республика ни разу не поднималась на верхние строчки. Такое предвзятое отношение от неизвестных экспертов к определенному региону вызывает многочисленные вопросы об объективности и достоверности рейтинга, принадлежащему общественной организации. На сайте общественной организации написано, что при формировании рейтинга также берутся в расчет публикации СМИ, обращения граждан, данные надзорных органов, волонтеров и региональных властей, касающиеся экологических проблем в регионе. Но, на самом деле в рейтинге ничего этого нет, более того, особо привлекает внимание полное отсутствие показателей природной среды от научных организаций, публикуемых в государственных докладах и составление общей картины о состоянии природных сред в регионе рисуется на основе двух-трёх, иногда вообще не связанных с вопросами охраны окружающей среды, тем. Таким образом , при помощи неких сторонних экспертов с неподтвержденной квалификацией, при составлении рейтинга общественная организация размещает самый большой по территории в стране регион, где только одна система особо охраняемых природных территорий занимает 1/3 часть региона, на 76 место из 85! Это немыслимо, так как идёт полное искажение реального экологического состояния и благодаря различным СМИ, до населения Российской Федерации доводится дезинформация. У меня, как и моих коллег, моих земляков публикация таких оторванных рейтингов вызывает недоумение, так как прежде чем судить о регионе нужно хотя бы основываться на проверенные источники, еще лучше посещение того региона, о котором хочешь написать. Считаем, что лучше выбрать другой подход и привлекать внимание к своей организации какими-нибудь положительными делами, своим вкладом в защиту экологического состояния и совсем недопустимо зарабатывать дешёвую популярность составлением фиктивных рейтингов. Никто не отрицает, что в каждом регионе есть экологические вопросы, но не нужно вводить в заблуждение людей, принижая проблемы в одном регионе, а где-то преувеличивая. Все мы вносим свой посильный вклад в сохранение первозданной природы для следующих поколений.

Игорь Бястинов, генеральный директор Фонда экологической безопасности Дальнего Востока