Не хватило: амгинская пара взломала магазин и вынесла пиво

В дежурную часть полиции Амгинского района с заявлением о краже денежных средств и алкогольной продукции обратилась владелица алкомаркета. Общий материальный ущерб составил более 10 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в хищении из магазина. Ими оказались 32-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемые вместе распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, у них возник преступный умысел. Они направились в магазин и с помощью лома взломали входную дверь алкомаркета. Затем злоумышленники вынесли из помещения выручку из кассы и два блока баночного пива.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного изъята.