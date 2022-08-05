05.08.2022
21:14
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Происшествия

Не хватило: амгинская пара взломала магазин и вынесла пиво

В дежурную часть полиции Амгинского района с заявлением о краже денежных средств и алкогольной продукции обратилась владелица алкомаркета. Общий материальный ущерб составил более 10 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в хищении из магазина. Ими оказались 32-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемые вместе распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, у них возник преступный умысел. Они направились в магазин и с помощью лома взломали входную дверь алкомаркета. Затем злоумышленники вынесли из помещения выручку из кассы и два блока баночного пива.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Часть похищенного изъята.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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