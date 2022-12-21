Не хороните меня без Ивана: Фильм из категории чудес

С 22 декабря во всех кинотеатрах республики начинается прокат фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана»

Все составные успеха этого фильма очевидны и бесспорны. Само название уже заинтриговало зрительское воображение, едва режиссер Любовь Борисова заговорила об идее создания картины с опять-таки с непростым тайтлом из трех слов и двух предлогов. А по-якутски название локализовано в «Кэрэни көрбүт» (Увидевший прекрасное).

Два года назад, когда съемочная группа «Сахафильма» совместно с московской киностудией «Студия Автор» приступили к сьемкам фильма Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», анонсы в прессе звучали дерзновенно и уверенно, но в то же время скупо и сдержанно по сюжетной интриге. Зрителя ждала необычайно интересная киноистория из жизни первого профессионального художника Якутии, этнографа, русского старожила Ивана Попова. И в этом плане создателям надо отдать должное за то, что они сумели сохранить тайну мотива своего произведения от хлопушки первого дубля вплоть до громкой победы на Российском кинофестивале авторского кино «Зимний». Поздравим так же с победой на этом фестивале и Степана Бурнашева в номинации «Лучшая режиссура» и Иннокентия Луковцева – в номинации «лучшая мужская роль» в драматическом детективе «Айта»).

«Сам факт присуждения жюри фестиваля во главе с Алексеем Германом главной награды картине «Не хороните меня без Ивана» произвел на кинематографистов гипнотическое впечатление…»- пишет кинокритик MK.RU Светлана Хохрякова – В Анадыре его ждали, но испытали некоторое разочарование». Имеется в виду участие фильма в конкурсной программе VI -го Арктического международного фестиваля «Золотой ворон», на котором фильм Любови Борисовой удостоился диплома жюри международного конкурса полнометражных фильмов в номинации «За полеты во сне и наяву». Фестиваль в столице Чукотки был больше покорен двумя якутскими кинолентами: спецпризом Оргкомитета фестиваля награжден художественный фильм Александра Лукина «Белый ангел тундры», а документальный фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» одержал победу в секции короткометражных фильмов.

Можно было бы и не цитировать эту реплику автора насчет «некоторого разочарования», молча пройти мимо…Но лучше все же остановиться и

попытаться осмыслить и оспорить ненароком брошенную фразу.

Фильм «Не хороните меня без Ивана» — из категории чудес, магических вещей и стихий, которые обрушиваются на зрителя внезапно, нежданно-негаданно. Фильм с первых кадров вовлекает в действие, погружает в ушедшую эпоху, втягивает в процесс узнавания, а потом с легкостью завоевывают душу. Этот фильм нужно смотреть в абсолютно обнуленном состоянии по части информации, без подготовки, в совершенном неведении, о чем пойдет речь, без аннотаций и спойлеров, блогерских заметок в сети, не говоря уже о рецензиях кинокритиков (и этой в том числе). И тогда зрителю уготован вот этот самый гипнотический катарсис, отчасти шоковое состояние от увиденного. Именно так нужно смотреть и короткометражный фильм Арбугаевых «Выход». Зритель выходит из зала буквально огорошенным от испытанного шока, а после фильма Борисовой – осветленным от огромного эстетического удовольствия. И возникают вопросы…Где, когда, каким немыслимым образом режиссер фильма Любовь Борисова сумела извлечь из пространства трех миров эту драму о красоте и смерти? Как ей и ее команде удалось превратить эту реальную, по сути страшную историю в красивую светлую легенду?

Уверена, Алексей Герман и члены жюри перед просмотром были не обременены информацией о фильме, и как зрители, были по-детски чисты и честны. И вполне логичны реакция и слова мэтра при вручении главной награды фильму «Не хороните меня без Ивана»:

«Замечательная картина! Это кино, которое могло быть показано на любом фестивале – в Каннах, Берлине, Венеции. И было бы абсолютно не стыдно. Я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части страны так много искренних, талантливых, восхитительных людей».

В случае с фильмом «Не хороните меня без Ивана» мы получили еще одно проявление чуда целебного свойства, так называемый «глоток свежего воздуха в отечественной киноиндустрии». А из чего соткан этот воздух? Как создается интонация светлого, нежного фильма? С каким ветром и космосом дружит режиссер Любовь Борисова? Любопытен тот факт, что сама история из прошлого века о Степане Бересекове, периодически впадавшем в летаргический сон, была прочитана режиссером в архивах чуть ли не 10 лет назад. И как тут не поверить в неслучайность знаков, встреч и событий? Не будь премьеры фильма «Надо мною солнце не садится», не состоялось бы знакомство Любы Борисовой с артистом народного театра Степаном Чичаховым. А случилось оно с легкой руки и прозорливости якутского киногуру Прокопия Ноговицына. Не будь так молниеносна память режиссера на лица, не всплыл бы вовремя образ косаря в известной музейной фотографии Ивана Попова. И это удивительное сходство двух людей из разных веков с неимоверной силой подтолкнуло режиссера к идее нового проекта. И уже вполне закономерной была победа кинокомпании «Сахафильм» на федеральном конкурсе, получившей на реализацию проекта 20 миллионов и ощутимую поддержку из бюджета республики в 9 миллионов. Фильм «Не хороните меня без Ивана» был снят по заказу Министерства культуры России, при участии Министерства культуры и духовного развития Якутии совместно с московскими кинематографистами. В каждом фильме проецируется энергия людей за кадром, продюсеров, сценаристов. Ощутимо влияние одного из продюсеров Ивана Болотникова, умеющего видеть и отражать природу в кадре. Зрителям он известен, как режиссер и продюсер фильмов «Хармс», «Пальмира», «Велга». Когда в зрительских отзывах звучат слова благодарности создателям фильма за ожившие фотографии, словно сошедшие с музейных витрин, когда в каждом эпизоде видят нелегкие судьбы предков, а в каждом кадре – застывшую почтовую открытку, как привет из прошлого века, то здесь никак не обошлось без умелой руки сценаристов Любови Борисовой и Юлии Клименко (в фильмографии которой такие топовые проекты, как «Фитнес», «Ева, рожай», «Эти глаза напротив», «Содержанки») Удачные сценарные находки, ключевые связки эпизодов, где наличие юмора гармонично балансирует с сюжетом драмы, в какой-то мере и трагедии…- это одно главных из достоинств фильма. В слиянии с работой оператора Семена Аманатова сценарий превратился в настоящее живописное полотно. И более чем убедительна в нем игра актеров Дариуса Гамаускаса в роли Ивана Попова и Александра Чичахова в роли Степана Бересекова. Фотографии в оригинале и экранные образы совпали один в один, и внешне, и психологически. А исполнители эпизодов норовили в хорошем смысле слова «перетянуть одеяло на себя», играли порой так ярко и выпукло, что хотелось продолжения… еще раз встретиться с этими персонажами. Чистой воды магия добра и света!

PS: Кстати, перед просмотром фильма пользователям Фэйсбука не лишним было бы заглянуть на страницу Любови Борисовой, где она поделилась мистическими историями о реквизитах фильма: про чайную пару синего цвета с золотистой каймой и о собственноручном изготовлении тряпичной куклы туктуйэ по прозвищу «Абааhычча» — вместилища мертвых душ. Потрясающие истории, после которых поверишь в чудеса и соприкосновение параллельных миров.