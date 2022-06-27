Не губите свое сердце. Советы кардиолога

Неожиданная смерть Юрия Шатунова, который находился в хорошей физической форме, следил за своим весом потрясла всех, легендарный певец 1990-ых, любимец публики ушел, не прожив до 50 лет. В месяц он давал свыше 10 концертов по всей стране и никто не догадывался, что ресурсы его сердца, который хоть и выдерживал колоссальные нагрузки все-же, не бесконечны.

К. м. н., врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров и врач-терапевт Анна Вилесова для издания aif.ru дали советы и рекомендации как не погубить свое сердце раньше времени.

«В природе всё создано с умом и уникальностью, в том числе человеческий организм. Сердце здорового человека выдерживает колоссальные нагрузки на протяжении всей жизни, и от того, насколько мы заботимся о нём, зависит его ресурс. Если вести здоровый образ жизни, иметь нормальную (без врождённых аномалий развития) структуру сердца и быть оптимистом, то сердечно-сосудистая система будет прочной и здоровой, а сам человек — активным даже в пожилом возрасте», — говорит Азизхон Аскаров.

Пагубные факторы

Терапевт Вилесова отмечает, что сегодня уже доказано, что здоровье человека определяют генетика, образ жизни, экология и восприятие окружающего мира (психосоциальные факторы). Пагубно на состояние сердца влияют следующие факторы:

вредные привычки (курение, алкоголь, злоупотребление запрещенными веществами);

избыточный вес и ожирение;

гиподинамия;

неправильное питание, когда в рационе преобладают фастфуд, красное мясо, соль, отмечается дефицит витаминов группы В и С и микроэлементов (йод, селен, магний, железо), не соблюдается питьевой режим;

хронический стресс;

недосыпание;

нарушения обмена веществ, при которых обнаруживается высокий холестерин, сахар крови, мочевая кислота, присутствует анемия;

экология — загрязненный воздух, дефицит солнечного света, экстремальные температуры.

Поэтому столь важно понимать корень зла и уже с молодости заботиться о собственном здоровье, подчеркивает Анна Вилесова.

Курение и алкоголь обладают прямым токсическим действием на сердце и сосуды, вызывая воспаление, тромбообразование и атеросклероз. Избыточный вес и ожирение приводят к повышенным нагрузкам на сердце, вызывая гипертонию, утолщение и расширение камер сердца и, собственно, сердечную недостаточность, которая проявляется сердцебиением, быстрой утомляемостью, одышкой и отеками.

Гиподинамия (низкая физическая активность) вызывает детренированность сердечной мышцы, и поэтому в его сосудах и клапанах откладываются жир и кальций. На этом фоне запускается процесс атеросклероза, тромбозов, что приводит к инфаркту миокарда, аритмиям (нарушения ритма сердца с его возможной остановкой), предупреждает терапевт Вилесова.

Неправильное питание, и это уже давно доказано, отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку сердце нуждается в кислороде и питательных веществах, как например, глюкоза, калий, магний, железо, жирные кислоты. «Однако если злоупотреблять солью, простыми углеводами, в числе которых сахар, газированные напитки, сладости, и жирами животного происхождения, то есть красным мясом, колбасами, субпродуктами, то также наступает воспаление эндотелия (внутренний слой артерий) и ранний агрессивный атеросклероз», — предупреждает Анна Вилесова.

«Стресс является мощнейшим фактором повреждения органов и систем, и сердце не является исключением. Активируется система “стресса”, так называемая симпатоадреналовая, и синтезируются гормоны коры надпочечников — кортизол, адреналин и норадреналин, вызывая учащенное сердцебиение, спазм всех сосудов и их воспаление. В итоге — тромбозы и распространенный атеросклероз», — добавляет Азизхон Аскаров.

Сон (в первую очередь ночной, по 7-9 часов) абсолютно необходим для восстановления запасов энергии и перезарядки нервной системы, советует кардиолог Аскаров. «При хроническом недосыпании более 1-2 месяцев наступает дезадаптация всего организма и в том числе сердца, что проявляется болями и перебоями с риском инфарктов миокарда и инсультов мозга», — рассказывает Азизхон Аскаров.

Важно знать и об уровне своих лабораторных показателей (в этом поможет регулярная диспансеризация). В их числе:

общий холестерин, который в норме должен быть менее 5,0;

глюкоза крови — норма менее 5,5 из пальца и менее 6,0 из вены;

мочевая кислота — менее 360 мкмоль/л;

гемоглобин: более 120 у женщин и более 130 у мужчин.

«Если происходит нарушение одного или нескольких из этих показателей, то возникают серьезные патологии сердца — гипертония, атеросклероз и дистрофия (нарушение питания) сердечной мышцы», — отмечает кардиолог Аскаров.

Плохая экология также пагубно влияет на сердце, вызывая его ишемию (снижение кровотока с гипоксией), говорит кардиолог.

Как укреплять сердце?

Терапевт Анна Вилесова говорит, что есть ряд правил для укрепления сердца, чтобы негативные факторы не так активно на него воздействовали. В их числе:

отсутствие вредных привычек — курения, употребления алкоголя;

регулярные аэробные физические нагрузки: рекомендуются ходьба минимум по 30-40 минут 5 раз в неделю; также плавание, гимнастика, фитнес;

правильное питание: в рационе обязательно должны присутствовать 300-400 г свежих овощей и фруктов, чистая вода по 1-1,5 литров в сутки, горький шоколад, морская рыба, растительные масла (оливковое, льняное), орехи;

сон по 7-9 часов;

поддержание здорового веса, когда индекс массы тела составляет в идеале от 18,5 до 25;

оптимизм.

«Сердце человека — уникальный орган, обеспечивающий кровоснабжение всего организма. Основные его болезни, к которым относятся гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечные пороки и аритмии, значительно снижают его ресурс и ухудшают качество жизни. Если заботиться о состоянии сердца с молодости, то можно быть здоровым и трудоспособным до самого преклонного возраста», — резюмирует Азизхон Аскаров.