Не дадим замерзнуть многодетной семье! – спортсмены запустили бумеранг добра

На дворе уже близится зима, с каждым днем температура понижается, но, к сожалению, не во всех домах частного сектора есть газ, в некоторых домах, имеется единственный способ обогреться – печь!

Стоимость дров и угля растет с каждым годом – это факт, а когда у тебя еще 6 детей на воспитании и печное отопление, обеспечить детей всем необходимым сложно, и конечно купить на зиму дрова особо затратно, то есть требует особого финансового вложения. Сегодня мы хотим Вам рассказать об одном из челленджей Добрых дел.

Одна из многодетных семей Гагаринского округа обратилась в Управу округа за помощью для обеспечения дровами на зимний период, но к сожалению Управа округа не располагает финансовыми возможностями на благотворительность, связи с чем Евгений Сидоренко руководитель управы обратился к общественности округа. Не долго думая, Спортивная Автономная Некоммерческая Организация «Волейбольный Клуб» «Олимп», совместно с партнером организации и группой компаний «Старвей», решили сделать подарок многодетной семье на День Матери и оказали адресную помощь в виде обеспечения дровами многодетной семье Муравьёвой Татьяны Валерьевны, состоящей из 6 детей.

Участники волейбольного клуба отзывчиво провели благотворительную акцию по поддержке семьи, попавшую в трудную жизненную ситуацию и призывают общественность не оставаться в стороне в таких просьбах, так как зима ошибок на севере не прощает. Люди, живущие на севере имеют горячие сердца, а спортсмены призывают поддержать челлендж Добрых дел для многодетных семей.

Волейбольное движение в Якутии возрождается, Волейбольный клуб «Олимп» состоит не только из юниоров, но и из профессионалов. Команда клуба не раз убеждалась, что в жизни все возвращается бумерангом и после таких добрых дел, команда спортсменов всегда одерживала победу на матче.

Руководитель Управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко выражает слова благодарности спортсменам за активную жизненную позицию и участие в жизни округа и города.

Многодетная Мама Татьяна Валерьевна поблагодарила за проявленную заботу о ее семье и выразила слова благодарности.