Не болейте: Лучшие средства защиты от коронавируса

Всё о Covid-19: средства защиты, экспресс-тесты, специальные костюмы с масками, дезсредства…

Сегодня в Якутии, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, неуклонно с каждым днем растет. За сутки лабораториями республики проводятся более 4000 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2500 000 теста. Во время текущей волны заражения коронавирусной инфекцией, важным предметом обсуждения стали средства индивидуальной защиты. СИЗ – важный компонент системы защиты от перекрёстного заражения.

Последние месяцы в каждом выпуске новостей показывают людей, с ног до головы, облаченных в светлые балахоны. Защитные костюмы от коронавируса используют в основном медики, которые проверяют людей в аэропортах и работают в инфекционных отделениях и красных зонах.

Рассмотрим основные виды защитных костюмов:

Защитный костюм многоразовый. Комплект данного костюма от коронавируса состоит из: Комбинезон из оксфорда, респиратор FFP3, перчатки нестерильные, защитные очки, бахилы из прорезиненной ткани, нарукавники.

Также используют и одноразовые костюмы. После использования, его нужно замочить в дезрастворе и утилизировать. Комплект одноразового костюма: комбинезон, нарукавники, шапочка медицинская, бахилы на завязках с ламинированной подошвой, респиратор FFP3, не стерильные перчатки, защитные очки.

Прежде всего вирус поражает легочную систему. И только ленивый не писал о необходимости ношения масок в общественных местах. Многоразовые маски нужно снять перед тем, как зайти домой, положить в пакет или сразу постирать, используя для этого хозяйственное мыло или порошок. Менять одноразовую маску нужно каждые 2–3 часа, многоразовые допускается носить 6 часов. Доказано, что респираторы в разы эффективнее, чем маски. Выделяют несколько степеней защиты: FFP2 и FFP3. Работают на протяжении 6–8 часов.

Важно отметить, что вирус прежде всего оседает на слизистых, а это глаза и пазухи носа. Для глаз так же есть средства защиты, это очки, они входят в перечень средств защиты от вирусной инфекции. Имеют такое же предназначение, как и защитные экраны. Их применение позволяет обеспечить защиту от прямого попадания вируса при контакте с больным человеком.

Одним из лучших способов защиты считаются одноразовые перчатки. Перчатки необходимо надевать перед выходом на улицу и походом в магазин. При ношении перчаток нельзя дотрагиваться до рта, носа или тереть глаза.

В топ средств защиты находятся антисептики для рук, которыми следует пользоваться регулярно. В составе антисептиков содержится: изопропиловый или этиловый спирт, перекись водорода, хлоргексидин.

На рынке появились специальные приборы, которые обладают способностью обеззараживать воздух, воду, руки и другие поверхности. Популярностью пользуется следующие приборы: автоматические санитайзеры, дозаторы и диспенсеры для дезинфекции рук, дезинфицирующее оборудование — обеззараживают одежду, обувь, УФ облучатели— очищают воздух и воду, рециркуляторы закрытого типа — на 99,9% очищают воздух в помещении.

Купить средства защиты от коронавирусной инфекции можно в специализированных магазинах, где продается медицинская одежда, или в аптеках. В Якутске средства индивидуальной защиты можно купить в Sakha Med Group. Они сотрудничают с крупными организациями, а также работают оптом и в розницу.

Рассмотрим ПЦР-тест, ИФА и ИХА.

ПЦР на сегодняшний день самый точный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет определить, присутствие в организме вирус COVID-19. Если вы решите сдавать тест платно, то стоимость в Якутске от 1500 до 2500 рублей.

ИФА — это определение наличия в крови пациента антител к инфекционным агентам. Точный анализ на наличие коронавируса- это ПЦР-тест, а анализ ИФА показывает, есть ли у человека иммунитет к COVID-19. Стоимость анализа ИФА в Якутске от 2500 до 3500 рублей.

ИХА — это методика экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2 или антитела. Врачи рекомендуют при положительном результате дополнительно пройти тест ПЦР. Стоимость анализа ИХА в Якутске от 1500 до 2500 рублей.

В домашних условиях можно провести экспресс-тесты. Но важно соблюдать правила забора жидкостей, чтобы результативность исследования не была снижена.

Таким образом, правильное применение средств индивидуальной защиты снижает риск заражения. Народные средства уместно применять для общего укрепления иммунитета. Если инфекционное заболевание будет протекать в легкой форме, то организму будет гораздо проще с ним справиться.

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