Названы сроки открытия понтонных мостов на трассе Вилюй

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует пользователей автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» о сроках открытия движения по наплавным мостам:

— через реку Тюкян на км 702 – с 31 мая 2019 года.

— через реку Малая-Ботуобуя на км 1151 – с 10 июня 2019 года.

В период поднятия уровня воды на реке Тюкян (с 31.05.2019 г. по 20.06.2019 г.) возможны временные ограничения в движении в связи с выполнением работ по увеличению (наращиванию) длины понтонного моста.

На реке Малая-Ботуобуя ведется ежедневный мониторинг ширины зеркала воды, по состоянию на 31.05.2019 г. составляет 180 м (на створе наплавного моста) при необходимых 90 м. Уровень воды постепенно убывает. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка сроков монтажа наплавного моста.