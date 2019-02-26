Названы сильнейшие лучники Якутии

Состязания в меткости и точности набирают обороты.

23 февраля, в спорткомплексе «Модун» прошел очередной республиканский турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука «Байанай бэлэгэ», приуроченное ко Дню защитников Отечества.

В течение дня спортсмены без перерыва соревновались в стрельбе по мишеням. Лучшими в итоге по сумме троеборья стали: среди женщин – Маргарита Захарова, среди мужчин – Максим Кудрин. Триумфаторы состязания заработали победные 52 очка.

Победители и призеры турнира были награждены медалями, грамотами и ценными призами.

Итоги турнира:

«Тиин»:

Женщины

1.Захарова Маргарита (М-Кангаласс)

2.Киприянова Маргарита (Якутск)

3.Попова Мария (Чурапча)

Мужчины

1.Захаров Семен (М-Канг.)

2.Кудрин Максим (С-Колымск)

3.Филатов Александр (Якутск)

«Кус»:

Женщины

1.Филиппова Галина (Якутск)

2.Платонова Зинаида (Горный)

Попова Мария (Чурапча)

Мужчины

1.Тумусов Иван (В-Вилюйск)

2.Корякин Владислав (Чурапча)

3.Кудрин Максим (С-Колымск)

«Куобах»:

Женщины

1.Попова Мария (Чурапча)

2.Борисова Виктория (М-Кангаласс)

3.Попова Мария (Чурапча)

Мужчины

1.Захаров Семен (М-Кангаласс)

2.Кудрин Максим (С-Колымск)

3.Филатов Александр (Якутск)

Сумма троеборья:

Женщины

1.Захарова Маргарита (М-Кангаласс) – 52 очка

Филиппова Галина (Якутск) – 50 очков Попова Мария (Чурапча) – 49 очков

Мужчины

1.Кудрин Максим (С-Колымск) – 52 очка

2.Захаров Семен (М-Кангаласс) – 47 очков

3.Николаев Родион (Горный) – 46 очков