Названы сильнейшие лучники Якутии

Состязания в меткости и точности набирают обороты.
23 февраля, в спорткомплексе «Модун» прошел очередной республиканский турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука «Байанай бэлэгэ», приуроченное ко Дню защитников Отечества.
В течение дня спортсмены без перерыва соревновались в стрельбе по мишеням. Лучшими в итоге по сумме троеборья стали: среди женщин – Маргарита Захарова, среди мужчин – Максим Кудрин. Триумфаторы состязания заработали победные 52 очка.
Победители и призеры турнира были награждены медалями, грамотами и ценными призами.
Итоги турнира:
«Тиин»:
Женщины
1.Захарова Маргарита (М-Кангаласс)
2.Киприянова Маргарита (Якутск)
3.Попова Мария (Чурапча)
Мужчины
1.Захаров Семен (М-Канг.)
2.Кудрин Максим (С-Колымск)
3.Филатов Александр (Якутск)
«Кус»:
Женщины
1.Филиппова Галина (Якутск)
2.Платонова Зинаида (Горный)
- Попова Мария (Чурапча)
Мужчины
1.Тумусов Иван (В-Вилюйск)
2.Корякин Владислав (Чурапча)
3.Кудрин Максим (С-Колымск)
«Куобах»:
Женщины
1.Попова Мария (Чурапча)
2.Борисова Виктория (М-Кангаласс)
3.Попова Мария (Чурапча)
Мужчины
1.Захаров Семен (М-Кангаласс)
2.Кудрин Максим (С-Колымск)
3.Филатов Александр (Якутск)
Сумма троеборья:
Женщины
1.Захарова Маргарита (М-Кангаласс) – 52 очка
- Филиппова Галина (Якутск) – 50 очков
- Попова Мария (Чурапча) – 49 очков
Мужчины
1.Кудрин Максим (С-Колымск) – 52 очка
2.Захаров Семен (М-Кангаласс) – 47 очков
3.Николаев Родион (Горный) – 46 очков