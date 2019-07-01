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Названы победители фестиваля «Поэзия – колыбель добра и дружбы»

29 июня на празднике Ысыах Туймаады-2019 были объявлены итоги Первого республиканского заочного фестиваля «Поэзия – колыбель добра и дружбы».

Организатор фестиваля поэзии – библиотека дружбы народов Ресурсного образовательно-методологического центра Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Первый республиканский заочный фестиваль поэзии длился с 18 января по 15 июня 2019 года. Всего участников было 47, из них 30 в категории «Стихи на якутском языке», 21 в категории «Стихи на русском языке». 

Состав почетного жюри фестиваля поэзии в категории «Стихи на русском языке»: 

1. Пашкевич Ольга Иосифовна — председатель жюри, член союза писателей России, кандидат филологических наук, Заслуженный работник культуры РС(Я), Почетный работник среднего профессионального образования РФ

2. Кычкина Екатерина Александровна – член Российского союза писателей; член Союза писателей Республики Саха (Якутия), региональный представитель Международного творческого социального проекта «Поэзия в лицах» в РС(Я).

3. Ольга Робертовна Солдатова — отличник культуры РС(Я), участник народного вокального ансамбля русской песни «Русь», ведущий специалист центра национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Состав почетного жюри фестиваля поэзии в категории «Стихи на якутском языке»: 

1. Гоголев Александр Николаевич – председатель жюри, народный художник РС(Я), Заслуженный деятель искусств РС(Я), член творческого союза художников РС(Я), член союза писателей РС(Я)

2. Иванова Акулина Михайловна – член Союза писателей Якутии, филолог, журналист, организатор и руководитель творческого объединения «Уйулҕа хочото»

3. Флегонтова Ульяна Михайловна – филолог, этнопедагог, методист, отличник образования РС(Я), учитель учителей, один из авторов учебных программ и учебников по якутской литературе.

Итоги фестиваля Первого республиканского заочного фестиваля поэзии «Поэзия – колыбель добра и дружбы»:

Категория «Стихи на русском языке»

Почетная грамота I степени – Вера ДОНСКАЯ

Почетная грамота II степени – Лидия САДЫКОВА

Почетная грамота III степени – Жанна КОНСТАНТИНОВА

Почетная грамота III степени – Людмила ТАРАСОВА

Спонсором приза для победителей выступили — региональный представитель Международного творческого социального проекта «Поэзия в лицах» в Республике Саха (Якутия) КЫЧКИНА Екатерина Александровна и директор и совладелец ресторанного холдинга А. Скрипина Татьяна Александровна КЫЧКИНА.

Категория «Стихи на якутском языке»

Почетная грамота III степени – Илья ИВАНОВ-Хоһуун

Почетная грамота II степени – Диана СУТАКОВА

Почетная грамота I степени – Мария ВИНОКУРОВА

Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов!

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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