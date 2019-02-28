Названы лучшие юные фермеры Якутии

В стенах Якутского сельскохозяйственного техникума свои идеи в животноводстве, растениеводстве и переработке представили школьники республики в интеллектуальной игре «Начинающий фермер».

Стоит отметить, что региональный этап Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер» среди агропрофилированных школ проводится в республике в четвертый раз. В этом году в мероприятии приняли участие 56 учащихся из Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и г. Якутска (с. Тулагы).

На открытии интеллектуальной игры приняли участие заместитель Председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров, министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров, директор ГБПОУ РС (Я) “Якутский сельскохозяйственный техникум” Андрей Самсонов, Президент АККОР Республики Саха (Якутия), почетный фермер России Александр Артемьев и др.

Центральная приемная комиссия Якутской ГСХА совместно с представителями отборочных комиссий факультетов академии приняли участие на выставке. В прошлом году интеллектуальная игра «Начинающий фермер» проводилась на площадке Якутской ГСХА.

Тогда ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов акцентировал в своей речи сотрудничество школы в сфере непрерывного аграрного образования. В частности он отметил:

«Система непрерывного образования предполагает совместно и скоординировано решать задачи воспитания, образования и профессиональной подготовки каждого молодого человека. Стратегия непрерывного образования наиболее успешно реализуется в высших учебных заведениях, на базе которых созданы многоуровневые образовательные комплексы. Такие комплексы представляют собой многофункциональную систему, в которой успешно интегрированы образовательные учреждения различного уровня, между которыми четко прослеживается преемственность, реализуются вариативные образовательные программы, как среднего, так и высшего, дополнительного и соответственно послевузовского образования. Именно так мы можем предложить молодому человеку последовательно осваивать каждый новый уровень образования».

Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» проводится в целях развития у обучающихся навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде.

По итогам конкурса победители — школьники Нюрбачанской СОШ из Нюрбинского улуса будут защищать честь юных фермеров республики на Всероссийском этапе интеллектуальной игры «Начинающий фермер», которая пройдет этой весной в Воронеже.

Подробно прочитайте на сайте Министерства сельского хозяйства РС(Я) https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2998046