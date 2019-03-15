Названы фирмы-участники картельного сговора в Якутии

Якутское УФАС России возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения. Как сообщает телеканал «Якутия 24», признаки мошенничества выявлены со стороны руководителей ООО «Регион-Столица», «Мед-Маркет», «ФармБаза», «НордФарм» и лечебно-профилактических учреждений республики.

«Эффективная реализация надзорных функций в части исполнения национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения, является одним из приоритетов антимонопольной службы. ФАС и впредь продолжит контролировать сферы, чтобы выделенные бюджетные средства расходовались максимально эффективно, учитывая социальную значимость и объем финансового обеспечения», — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Общая сумма государственных контрактов, заключенных участниками картеля, составляет около трех миллиардов рублей.

Напомним, Якутский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум фигурантам уголовного дела о картельном сговоре коммерческих организаций с медучреждениями региона.

Дело возбуждено по материалам проверки Якутского УФАС России, проведенной совместно с Прокуратурой Республики Саха (Якутия) и Управлением по экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

Следственно-оперативной группой с привлечением специалистов Управления по борьбе с картелями ФАС России проводились обыски в коммерческих организациях, входящих в картель, а также в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия). По словам пресс-службы УФАС, выявлены многочисленные факты, когда цены закупок по указанным контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в 2-4 раза превышали розницу. При этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры по устранению возможных конкурентов на торгах.