Названы сроки завершения реконструкции под креативный кластер «Квартал труда»

В Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) поступило извещение о начале реконструкции здания мясокомбината под креативный кластер «Квартал труда», расположенного по ул. Труда, д.1, в городе Якутске.

В рамках проекта планируется реконструкция комплекса зданий на базе неиспользуемого пятиэтажного производственного здания мясокомбината общей площадью 13772,94 кв. метров и двухэтажного здания фабрики общей площадью 857,40 кв. метров.

Согласно проектной документации кластера, в функциональных зонах здания будут размещены зоны офисов, лекторий, экспо, маркет, ивент-зоны, зоны песочницы и спорта, медиа лаборатории, событийные площадки, специализированные студии, кафе, ресторан, вспомогательные помещения, технические помещения.

«В настоящее время нами сформирована программа проверок, назначены ответственные лица по проведению регионального строительного надзора. Реконструкцию здания под кластер планируется завершить в первом квартале 2023 года» — сообщил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

Напомним, что решение о создании первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда» глава Якутии Айсен Николаев озвучил в ходе ежегодного Послания Государственному Собранию (Ил Тумэн) в 2020 году.

Ключевыми направлениями деятельности резидентов креативного кластера станут анимация, кино, компьютерная графика, фото и видеопродакшн, блогинг, маркетинг и брендинг, искусство и образование.