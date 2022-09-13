Названы сроки закрытия паромных переправ на реках Якутии

С 30 сентября начнется поэтапное закрытие судоходной обстановки.

С 30 сентября начнется поэтапное закрытие судоходной обстановки на реках Якутии. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Так, с 30 сентября планируется закрытие навигации на реке Вилюй, с 12 октября — на реке Алдан, с 16 октября — на Лене от устья реки Алдан до Якутска, а с 18 октября — на участке Якутск – Синск реки Лены.

При этом завершить работу паромной переправы Якутск – Нижний Бестях планируется ориентировочно 16–22 октября. В ведомстве отметили, что до устойчивого ледообразования перевозки будут осуществляться с тяжелой баржой, а далее по маршруту Жатай — Техтюр в сопровождении ледокола ПАО «ЛОРП».

Переправы на реке Вилюй завершат работу 30 сентября – 3 октября, переправа Мегино-Алдан – Кэскил на реке Алдан – 14–16 октября. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от гидрологической обстановки на реках и погодных условий.