Названы сроки реконструкции аэропорта Нерюнгри

Во время рабочей командировки в Нерюнгринский район 23 июня глава республики Айсен Николаев ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Чульмана.

Напомним, что реконструкция осуществляется с 2019 года в соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На реконструкцию аэропорта Нерюнгри из средств федерального бюджета было выделено 7 млрд 385 млн 270 тысяч рублей.

Айсен Николаев осмотрел строящуюся взлетно-посадочную полосу. Здесь идёт устройство основания покрытия из щебеночно-песчаной смеси и бетонного покрытия. Он распорядился завершить работы в установленные сроки, чтобы уже к 1 ноября самолёты начали летать в штатном режиме по сезонному расписанию.

Изначально проектом реконструкции взлетно-посадочной полосы предусматривалось введение ограничений на прием воздушных судов 1-2 классов на 1,5 года — с августа 2021 года по декабрь 2022 года. Но в итоге этот срок был сокращен до 4-х месяцев, благодаря чему ограничения будут действовать с 1 июля до 30 октября 2021 года. Исходя из этого, подготовлен специальный план организации полетов.

Главе сообщили, что общая готовность объекта составляет 38%. На текущий момент подрядчиком, которым выступает ООО «СтройдорСервис», ведутся работы по перекрытию цокольного этажа здания аэровокзала, прокладке водосточно-дренажной сети, заготовке щебеночно-песчаной смеси, строительству сооружений площадки склада ГСМ.

В следующем году продолжится строительство вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, в том числе работы по возведению аэровокзального комплекса, которые будут завершены к ноябрю 2022 года.