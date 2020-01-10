Названы соперники якутских борцов

По итогам жеребьевки определились соперники якутских борцов на международном турнире памяти Яшара Догу в Турции. Первым соперником Виктора РАССАДИНА станет чемпион Европы Ильяс БЕКБУЛАТОВ, а Петр КОНСТАНТИНОВ сразится с представителем Болгарии.

В пятницу начнутся схватки для обладателя Кубка мира Виктора Рассадина и медалиста первенства мира Петра Константинова. Трехкратный призер чемпионата России Арыйан ТЮТРИН выйдет на ковер 11 января.

По итогам жеребьевки в весовой категории до 70 кг первым же соперником Рассадина станет обладатель комплекта медалей чемпионата Европы Ильяс Бекбулатов. Они встречались на ковре в марте прошлого года на турнире в Болгарии, но тогда победа досталась дагестанцу.

Петр Константинов, который сразится в наилегчайшем весе, в первом круге престижного турнира встретится с борцом из Болгарии Салимом Микай Наимом, который является серебряным призером первенства мира среди борцов до 23 лет.

Схватки начнутся 10 января с 23:00 по якутскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.