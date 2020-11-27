Названы «Семьи года» в Якутии

Подведены итоги семейных республиканских конкурсов под девизом «Моя семья — моя республика», в рамках республиканского фестиваля «Семья года 2020». Мероприятие проводится под эгидой Всероссийского конкурса «Семья года».

Региональный конкурс проходит по пяти номинациям: «Семья – хранитель традиций», «Сельская семья», «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Кочевая семья». Организатор республиканского фестиваля – Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

В этом году цикл семейных конкурсов прошел в особых эпидемиологических условиях – все конкурсы проводились в дистанционной и заочной форме.

«Все семейные конкурсы направлены для распространения положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни поселения, улуса (района), города нашей республики. В этом году республиканский конкурс объединил вокруг своих благородных идей практически все муниципальные образования нашей республики, всего в конкурсе, направленном на повышение престижа семейных ценностей, принимали 86 семей из 32 муниципальных образований. Все семьи уникальны и интересны. Радует то, что с каждым годом растет количество семей, стремящихся поделиться своим семейным и родительским опытом, семьи своим примером, опытом, успехами своих семей помогают укреплять в общественном сознании главные ценности семьи – крепкой семьи, позитивного родительства и благополучного, счастливого детства. Все это станет замечательным примером для молодых семей, которые в будущем продолжат свои вековые семейные традиции родительского подвижничества, которыми всегда славилась наша Республика Саха (Якутия). Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее его будущее.

Безусловно, республиканский конкурс «Семья года» является ярким событием, которое объединяет лучшие семьи и служит импульсом для формирования общественного движения социально ответственных семей в поддержку семьи и родительства», — отметила Председатель жюри, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена ТЕПЛЯКОВА.

Комиссия по подведению итогов заочных республиканских конкурсов оценивала портфолио семей, визитные карточки, а также их участие в общественной жизни родного улуса, республики.

В номинации «Молодая семья» приняли участие 26 молодых семей в возрасте до 35 лет, воспитывающие от 1 и более детей, в том числе приемных, занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни из 20улусов и городов.

По итогам в номинации «Молодая семья» 3 место заняла семья Анны и Александра ОРЛОВЫХ, Нерюнгринский район. Второе место – Татьяна и Михаил ОКОРОКОВЫ, город Якутск. Победителем стала семья Ирины и Валентина ГОРОХОВЫХ из Томпонского улуса.

В конкурсе «Многодетная семья» приняли участие 21семья из 20улусов и городских округов. Это семьи, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие от 3 и более детей до 23 лет, в том числе приемных, активно участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни наслега, улуса (района), города, республики, развивающие духовно-нравственные качества, творческие способности членов семьи. По итогам третье место заняла семья Дианы и Сергея ИВАНОВЫХ из Сунтарского улуса. Второе место – Февронья и Семен АНДРЕЕВЫ из Чурапчинского улуса. Победителем стала многодетная семья Дины и Сергея ЕГОРОВЫХ, Нюрбинский район.

В конкурсе «Сельская семья» приняли участие 20 семей из 18 улусов и городов, проживающие в сельской местности, состоящие в зарегистрированном браке, имеющие 1 и более детей, в том числе приемных, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей. По итогам третье место заняла семья — Саина и Сергей ГРИГОРЬЕВЫ, Усть-Алданский улус. Второе место – Анастасия и Иван ШЕЛОМОВЫ из Чурапчинского улуса. Победителем стала многодетная, интернациональная семья Саины и Сергея ИЛЮХИНЫХ, Горный улус.

В конкурсе «Семья – хранитель традиций» приняли участие 11 семей из 11 улусов и городов. Это семьи, состоящие в зарегистрированном браке, имеющие несколько поколений, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

По итогам место заняла семья Светланы и Анатолия СТРУЧКОВЫХ, Мегино-Кангаласский район. Второе место – Тамара и Валентин ВАСИЛЬЕВЫ из Намского улуса. Победителем стала семья Акулины и Ивана АНУФРИЕВЫХ, Чурапчинский улус.

В конкурсе «Кочевая семья» приняли участие 8 семей из 6 улусов. Это семьи, ведущие традиционный кочевой образ жизни и занимающиеся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера: оленеводством, разведением крупного рогатого скота, охотничьим, рыбным и пушным промыслом, сбором дикорастущих ягод и лекарственных растений, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность в виде изготовления национальной домашней утвари, снаряжения для традиционных видов промысла, пошива меховой одежды. По итогам третье место заняла семья Любовь и Евгения ЗАХАРОВЫХ, Кобяйский улус. Второе место – Ирина и Семен ВИНОКУРОВЫ, Оймяконский улус. Победителем стала семья Анны и Анатолия ПОПОВЫХ, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус.

Все семьи-победители на следующий год становятся номинантами Всероссийского конкурса «Семья года», имеют возможность одержать победу на всероссийском уровне. По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Победители в номинации «Кочевая семья» — Анна и Анатолий Поповы, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)

Победители в номинации «Многодетная семья» — Дина, Сергей Егоровы, Нюрбинский район

Победители в номинации «Сельская семья» — Сахая и Виталий Илюхины, Горный улус (район)

Победители в номинации «Семья – хранитель традиций» — Акулина, Иван Ануфриевы, Чурапчинский улус (район)

Победители в номинации «Молодая семья» — Ирина и Валентин Гороховы, Томпонский улус (район)

2 место в номинации «Кочевая семья» — Ирина и Семен Винокуровы, Оймяконский улус (район)

2 место в номинации «Сельская семья» — Анастасия, Иван Шеломовы, Чурапчинский улус (район)

2 место в номинации «Многодетная семья» — Февронья, Семен Андреевы, Чурапчинский улус (район)