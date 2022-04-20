Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Якутске



Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 22 000 вакансий в городах России с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения в Якутске. В апреле в топ высокооплачиваемых позиций вошли вакансии дорожных мастеров, прорабов и менеджеров.

В Якутске больше всего готовы платить дорожному рабочему. Опыт и уровень образования при трудоустройстве не важны. Успешному кандидату предстоит заниматься подготовкой производства, распределять рабочие силы команды, а также следить за качеством выполнения работы. Работодатель предлагает зарплату от 90 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия прораба с зарплатой от 75 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы на аналогичной должности от трех лет.

На третьем месте — агрегатчик, которому готовы платить от 50 тыс. рублей. Работодатель предлагает полную оплату питания, проживания, проезда и униформы для сотрудников. Специалисту предстоит объединять, собирать и устанавливать запчасти.

Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по продажам в крупную курьерскую компанию, которому готовы платить от 50. Работодатель предлагает обучение в корпоративном университете, в том числе иностранным языкам, а также интересную корпоративную культуру.

Средние и крупные компании в марте-апреле продолжают нанимать сотрудников. Индекс рекрутинговой активности на рынке труда составляет 0,96 пункта, что всего на 4 процентных пункта ниже, чем в среднем за аналогичные периоды 2017—2019 гг. За неделю 11—18 апреля HR-активность выросла на 1 п.п.

Наибольший прирост числа вакансий за неделю показала сфера снабжения (+19% вакансий), причем значительную положительную динамику продемонстрировали такие сегменты как продукты питания и косметика, бытовая химия. В сельском хозяйстве продолжается сезонное увеличение спроса на рабочую силу (+8% вакансий). Сфера консалтинга, похоже, взяла тренд на восстановление после серьезного падения спроса (+7%). В IT рост числа вакансий составил 5% за неделю: работодатели стали размещать больше предложений в сегментах разработки, инжиниринга и технической поддержки.

Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца – вакансия Frontend developer в Калининграде, которому готовы платить более 150 тыс. рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в апреле — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Мурманске и Калуге — вакансии врачей, которым готовы платить более 90 тыс. руб.. В Вологде и Якутске в числе привлекательных по уровню дохода оказались вакансии производителей работ – также с зарплатами от 90 и 100 тыс. руб. соответственно. В Брянске среди лучших по оплате — вакансия руководителя службы управления персоналом − 80 тыс. руб., в Смоленске — главного агронома с доходом 130 тыс. рублей, в Твери — технолога чайного производства на зарплату от 120 тыс. руб., в Калуге — начальника управления инвестиций, которому обещают более 100 тыс. руб..