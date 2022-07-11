Названы самые востребованные профессии в Якутии

Чаще всего работодатели Якутии ищут строителей, специалистов сферы продаж и рабочий персонал.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию со спросом на персонал в Республике Саха (Якутия): в июне в регионе было открыто более 2,3 тысяч вакансий, что на 10% превышает показатели мая.

Сильнее всего в июне в Якутии выросла потребность работодателей в специалистах сферы «Безопасность» (+30%) и «Транспорт и логистика» (+22%). Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли «Транспорт и логистика» (+21,7%), «Строительство» (+20,5%), «Автомобильный бизнес» (+20,4%), «Начало карьеры, студенты» (+20,3%), «Рабочий персонал» (+20%), «Административный персонал» (+18,4%), «Добыча сырья» (+18%), «Закупки» (+13,4%) и «Производство» (11%).

Положительную динамику показали также сфера «Искусство» (+115%), «Юристы» (+86%) и «Домашний персонал» (+45%), но число вакансий здесь не превышает даже полсотни.

Больше всего количество предложений о работе за месяц сократилось в области образования (-71%), госслужбы (-27%) и страхования (-12%).

При этом самыми востребованными в Республике Саха стали специалисты сферы строительства – на них приходится 29% всех вакансий июня. На втором месте – продажи (27% вакансий), на третьем – рабочий персонал (26%), на четвертом – «Транспорт, логистика» (23%), на пятом – «Начало карьеры, студенты» (15%). Реже всего работодатели интересуются специалистами из сферы страхования, госслужбы, фитнеса и салонов красоты, искусства и домашнего персонала (менее 1% от общего числа вакансий).