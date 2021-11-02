Названы самые популярные и оригинальные имена новорожденных в Якутии

В Якутии продолжается Всероссийская перепись населения, по итогам которой будут обобщены демографические, социальные и экономические данные по региону и отдельным населенным пунктам.

Поддержка семей с детьми является приоритетной задачей в сфере социальной политики государства. «Реализация принятых за последние годы дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости, позволит не только решить вопросы государственной семейной и демографической политики, но и значительно улучшить качество жизни семей с детьми», — отмечает Айсен Николаев.

По официальной статистике, в республике демографическая ситуация улучшается. Так, за 2020 год родилось 13 097 детей, тогда как в 2019 году – 12 817 детей. При этом почти 40 процентов новорожденных появились в многодетных семьях с тремя и более детей.

По сравнению с предшествующим годом в большинстве муниципальных районов и городских округов (24 из 36) республики увеличилась рождаемость. Наиболее высокая рождаемость сохраняется в г. Якутске – 4 586, Мирнинском районе – 727, Нерюнгринском – 703, Мегино- Кангаласском – 572, Вилюйском – 436. Хангаласском – 423, Нюрбинском – 413, Сунтарском – 391, Ленском – 389, Алданском – 387, Намском – 381, Верхневилюйском районе – 374.

В республике сохранилась тенденция того, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2020 году родилось 6 658 мальчиков и 6 439 девочек, в 2019 году мальчиков – 6 557, девочек – 6 260.

Мальчиков, больше чем девочек, родилось в г. Якутске, Мирнинском, Нерюнгринском, Вилюйском, Хангаласском, Нюрбинском, Олекминском, Таттинском районах, а девочек больше родилось в Мегино-Кангаласском, Алданском, Сунтарском, Чурапчинском, Усть-Алданском районах.

Рождаемость в Якутии значительно превышает смертность, естественный прирост населения составил 4 016 человек.

По данным Управления ЗАГС РС (Я) за 9 месяцев 2021 года в Якутии родилось 9 001 детей, в том числе 4 441 девочка и 4 560 мальчиков. При этом самые распространенные имена среди девочек: София, Алиса, Милана, Ева, Виктория, Амелия, Мия, Аделина. Из необычных имен – Джульетта, Джулия, Жозефина, Луна, Офелия, Сакура.

Родители стали чаще называть мальчиков именами Артем, Александр, Тимур, Максим, Даниил (Данил), Марк, Артур, Михаил, Лев, Иван. Необычные имена мальчиков: Андерсон, Антуан, Билл, Атаман, Гектор, Космос, Лео, Марс, Оливер, Оскар, Султан.

Наиболее популярными якутскими именами являются: среди девочек – Куннэй, Дайаана, Сандаара, Сайнаара, Мичийэ; среди мальчиков – Эрсан, Эрхаан (Эрхан), Айтал, Эркин, Арчын, Дархан, Эрчим.

Также встречаются двойные имена: Анна – Алгыстаана, Дарина-Дайаана, Елизавета – Туйаарыма, Милана-Айыллаана, Мишель-Кыыма, Нарыйаана- Мия, Афанасий-Уран, Давид-Кундул, Дамир-Хаан, Тимур-Сатал, Николай-Сэргэ.

В Якутии сохраняется естественный прирост населения и регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе по показателям рождаемости. Высоких результатов удалось достичь благодаря реализации национального проекта «Демография».