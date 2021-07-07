Названы самые перспективные районы Якутска



Агентство недвижимости «Глобус» назвало пять самых перспективных районов Якутска с точки зрения будущего развития и возврата инвестиций. В рейтинге оказались довольно неочевидные районы.

Первое место по перспективности занял Сайсарский район. Невысокие цены на недвижимость. С советских времен сохранилась инфраструктура — поликлиника, детские сады, развитая система общественного транспорта. Застройщики Якутска уже увидели потенциал и начали возводить новые дома.

Село Хатассы уже можно считать частью города. Идеальное место для бюджетного строительства частного дома. Детский сад, школа, больница, МФЦ и в дополнение — прекрасный вид на реку, красивые пейзажи. Единственный недостаток — пробки при въезде в город на улице Чернышевского.

Третье место в списке занял СОНТ Сатал. За три года участки в районе подорожали в 7 раз и не собираются останавливаться. Ожидается ввод новой школы, после которого стоимость участков взлетит вверх.



Район улиц Халтурина и Клары Цеткин (145 и 15 кварталы). Пока основное внимание горожан и властей обращено на 17 квартал, этот соседний район постепенно выбирается из упадка. Кроме того, этот район фактически находится в пяти минутах от центра.

В агентстве отметили, что рейтинг перспективных районов не включает самые дорогие районы города, цены на недвижимость в которых уже высокие. В список дорогих районов входят Сахацирк, городской парк, студгородок, 203 микрорайон.