05.12.2022
14:01
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Общество

Названы самые оригинальные имена, которые дают новорожденным в Якутии: Лагерта, Марелла, Нина-Чиома…

В Якутии за 11 месяцев 2022 года родилось более 10,6 тысяч малышей.

В ноябре 2022 года в Якутии родилось 1 064 ребёнка: 536 мальчиков и 528 девочек.

Всего за одиннадцать месяцев текущего года, объявленного Главой Якутии Айсеном Николаевым Годом Матери, родилось 10 622 ребёнка: 5 455 мальчиков и 5 167 девочек.

По данным Управления ЗАГС, популярными в ноябре у мальчиков стали имена Лев, Михаил, Айтал, Максим, Марк, Богдан, Дамир, Тимур и Дьулуур.

В списке редких и необычных имён мальчиков, получивших свидетельства о рождении в ноябре 2022 года: Агний, Альяса, Билол, Ерофей, Конон, Леонардо, Оскар, Рихард и Эркээни.

Популярными именами девочек в ноябре стали София, Аделина, Ева, Милана, Алиса, Мия и Виктория.

В списке редких необычных имён ноября – Ангел, Велимира, Верджиния, Кайя, Лагерта, Марелла, Нина-Чиома, Томирис и Ярина.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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