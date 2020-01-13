Названы самые активные депутаты столичного парламента

Сегодня, 13 января, в день Российской печати первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА встретилась с журналистами.

Евдокия Ивановна отметила, что столичный парламент наиболее полно отражает срез общества. Так, в ЯГД представлены 5 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Гражданская платформа». Из 29 депутатов, 11 – женщины, достаточно много представителей молодежи. По сравнению с другими представительными органами, в ЯГД не так много руководителей крупных предприятий и бизнеса, достаточно полно представлены бюджетники.

Евдокия Евсикова отметила, что председатель ЯГД Альберт СЕМЕНОВ вошел во многие федеральные общественные объединения. В конце декабря он приглашен в Москву на оглашение Послания президента России Федеральному Собранию. Известно, что мало кого из спикеров заксобраний городов позвали на это мероприятие, и это тоже показатель того, что Якутская городская Дума высоко котируется в системе местного самоуправления России.

Первый вице-спикер отметила, что в Думе сделан неформальный рейтинг депутатов по их активности. На первую позицию вышел Николай ВАСИЛЬЕВ, председатель комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, депутат от Алексеевского округа столицы, главный врач Якутской городской клинической больницы.

На втором месте оказалась Саргылана ВАСИЛЬЕВА, депутат от Гагаринского округа, главный врач Якутской городской больницы №2.

На третьем месте – Алевтина ЭВЕРСТОВА, председатель комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям, депутат от Октябрьского округа, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1». Таким образом, призовую тройку неформального рейтинга депутатов заняли главные врачи. При этом, Николай Николаевич и Алевтина Васильевна избираются уже несколько сроков подряд.

Евдокия Ивановна отметила, что ЯГД работает бок о бок с Окружной администраций Якутска. И хотя депутаты не всегда бывают согласны с полицией чиновников, стараются отрабатывать все острые моменты на заседаниях комиссий, рабочих совещаниях, не устраивая шоу на сессиях столичного парламента. Да и сама она, в недавнем прошлом заместитель мэра, иной раз старается ответить коллегам за представителей исполнительной власти, так как хорошо знакома с «кухней» исполнительной власти Якутска.