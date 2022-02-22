Названы пять самых популярных изданий у мужчин в Якутии 😏

В преддверии Дня защитника Отечества Почта назвала популярные в Якутии газеты и журналы для мужчин по результатам подписной кампании за 2021 г.

По количеству оформленных подписок за 2021 г. у мужчин в Якутии популярны издания: «Байанай», «Аар тайга», «Красная звезда», «Загадки истории», «За рулем».

«По итогам подписной кампании в список популярных изданий у мужчин вошли пять тематических изданий. В этот список входят: два местных издания и три центральных. На данный момент стартовала досрочная подписная кампания на второе полугодие. До 31 марта можно оформить подписку по ценам первого полугодия», — сказала Ньургуйаана Бурцева, руководитель отдела подписки УФПС РС(Я).

Подарить подписку любимым мужчинам можно на сайте и в мобильном приложении Почты России. У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц. Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.