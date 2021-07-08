08.07.2021
15:43
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Спорт

Названы победители якутских прыжков кылыы среди женщин

Первое место среди женщин по якутским прыжкам кылыы на Играх Манчары в Бердигестяхе завоевала мастер спорта России Диана Адасько, передает телеканал «Якутия 24». Результат спортсменки — 24 метра 51 сантиметр.

Второе место у спортсменки из Усть-Алданского района Айыыны Салышевой. Ее результат — 23,49 метров.

Бронзовым призером среди женщин стала Анна Лыткина из Мегино-Кангаласского района. Она пришла к третьему месту с результатом в 23,31 метров.

Источник: https://yk24.ru/index/sport/diana-adasko-vzyala-zoloto-po-yakutskim-pryizhkam-na-igrax-manchaaryi
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