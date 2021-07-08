Названы победители якутских прыжков кылыы среди женщин

Первое место среди женщин по якутским прыжкам кылыы на Играх Манчары в Бердигестяхе завоевала мастер спорта России Диана Адасько, передает телеканал «Якутия 24». Результат спортсменки — 24 метра 51 сантиметр. Второе место у спортсменки из Усть-Алданского района Айыыны Салышевой. Ее результат — 23,49 метров. Бронзовым призером среди женщин стала Анна Лыткина из Мегино-Кангаласского района. Она пришла к третьему месту с результатом в 23,31 метров.

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