Названы победители XXI конкурса «Этно-Эрато»

Гала-концертом завершился 24 июня в г.Якутске XXI Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Праздник торжества традиций моды и стиля проводился с 23 по 25 июня в рамках Года нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и 100-летия образования Якутской АССР.

Свои лучшие коллекции представили модельеры из Грузии, Монголии, Татарстана, Туркменистана, Казахстана, Башкортостана, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Краснодарского, Ставропольского краев, Амурской области, города Москвы и участники Республики Саха (Якутия) из 17 улусов (районов).

По словам автора проекта, председателя жюри конкурса Раушан Канапьяновой, у Якутии есть потенциал стать центром этномоды не только в России, но и мире. По итогам «Этно-эрато» будет обсуждаться вопрос, чтобы на якутской земле был создан международный центр этномоды.

Вечер начался с торжественной церемонии вручения наград Республики Саха (Якутия)

Юбилейный знак «100 лет Якутской АССР» вручен СМИРНОВОЙ Светлане Константиновне, Председателю Совета Ассамблеи народов России, первому заместителю Генерального секретаря-руководителю Генерального секретариата Ассамблеи Народов Евразии.

Почетный знак РС(Я) «За укрепление мира и дружбы народов» вручен КАНАПЬЯНОВОЙ Раушан Мусахановне, автору и координатору Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», Председателю координационного совета РОО «Форум женщин ЕврАзии», доктору политических наук, профессору РАНХиГС при Президенте РФ, лауреату общероссийской премии «Гордость нации 2019 года», г. Москва.

Благодарственное письмо заместителя Председателя Правительства РС(Я):

БРУСКОВОЙ Татьяне Евгеньевне, художественному руководителю театра студии «Духовный синтез», заслуженному деятелю культуры Российской Федерации, г. Краснодар

ОЮУНЦЭЦЭГ ЧИМЕДЦЭРЭН, художнику-модельеру, генеральному директору Центра моды «Шелмел Загвар», Республика Монголия, г. Улан Батор

ИСАКОВОЙ Гульнаре Калкеновне, специалисту отдела культурно-просветительной работы и межрегионального сотрудничества Московского Дома национальностей

НЕВЕРИЦКОМУ Андрею Михайловичу, художественному руководителю образцового театра моды и костюма «Он-Кум», члену общественной палаты, Республика Тыва, г. Шагаан-Арык

ЛОБАНОВУ Андрею Борисовичу, дизайнеру-модельеру, члену международной Ассоциации «Союза Дизайнеров», победителю и лауреату многочисленных международных конкурсов и фестивалей, обладателю премии «Золотые ножницы» за профессионализм Международного конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», Республика Грузия, г. Тбилиси

Благодарственное письмо руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я):

БАКИРОВОЙ Райхане Капаровне, Председателю Правления Евразийский Альянс женщин, председателю Ассоциации деловых женщин Республики Казахстан, кандидату психологических наук, Республика Казахстан, г. Нур-Султан

БУДИЩЕВОЙ Лидии Афанасьевне, художнику-модельеру, отличнику культуры РС (Я)

ХАПЧАЕВОЙ Зареме Рамазановне, дизайнеру-модельеру салона «Артмира», члену Союза художников России этнографического искусства (Ставропольский край)

Памятный знак Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я) «Дружба народов» МИХАЛЕВОЙ Евгении Абрамовне, первому заместителю Председателя Совета Ассамблеи народов России, директору Ресурсного центра в сфере национальных отношений, члену Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям

Почетная грамота Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я):

БАНЗАРОВОЙ Светлане Александровне, дизайнеру-модельеру Театра моды «Вдохновение», Республика Бурятия

ЧЕМПОСОВОЙ Яне Робертовне, народному мастеру РС (Я)

Благодарственное письмо Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я):

МАТВЕЕВОЙ Оксане Валерьевне, Инжиниринговый центр ФГОБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»

ГЕРАСИМОВОЙ Светлане Михайловне, Инжиниринговый центр ФГОБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».

Специальный приз Ассамблеи народов Евразии:

Оюунцэцэг Чимедцэрэн, генеральный директор Центра «Шелмел Завгар» г.Улан Батор Республика Монголия

Игнатьева Яна Викторовна, директор Национального центра народного-прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» г.Якутск

Итоги XXI конкурса «Этно-Эрато»

Номинация «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

Лауреат I степени — Творческое объединение «Үктэл» г.Якутск, рук. Жиркова Людмила Петровна. Коллекция «Нарядные шубы Кытыылаах сон и Бууктаах сон», г.Якутск РС (Я)

Диплом Лауреата I степени — Сергеева Надежда Викторовна, Объединение «Уран Майа» с. Майя Мегино-Кангаласский улус РС (Я). Коллекция «Удьуор утума»

Лауреат II степени — Федорова Анисия Иннокентьевна, коллекция «Костюм через призму времени» г. Якутск, РС (Я)

Лауреат II степени — Творческое объединение «Ньурбина», руководитель Терехова Лидия Михайловна, г.Нюрба Нюрбинского улуса РС (Я). Коллекция «Алаас ыала»

Лауреат III степени — Быканова Мария Николаевна, ВШМ «Уран Иис», научный рук-ль Петрова Светлана Ивановна, коллекция «Эвенские женские нарядные костюмы» г.Якутск РС (Я)

Лауреат III степени — Пахомова Ирина Константиновна, ВШМ «Уран Иис», научный рук. Петрова Светлана Ивановна, коллекция «Традиция и современность эвенского национального костюма» г. Якутск РС (Я)

Номинация «Лучший этнический сценический костюм» в действии (хореография, отрывки из спектакля, вокальное сопровождение и др.)

Лауреат I степени — Неверицкий Андрей Михайлович, районный центр культуры г.Шагаан-Арыг. Образцовый театр моды и костюма «Он-Кум» Республика Тыва, г.Шагаан-Арыг. Коллекция «Кайгал»

Лауреат I степени — Петрова Антонина Николаевна, Ассоциация долган РС (Я) Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) район, с. Саскылах. Коллекция «Сияние Севера»

Лауреат II степени — Потапова Христина Олеговна студия ДПИ «ОДЯРИ» при ГБОУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика», коллекция «Рожденные под небом – Буга», г.Нерюнгри РС (Я)

Лауреат II степени — Чукотский народный фольклорный коллектив «Ярар», рук. Бугер Екатерина Альбертовна, коллекция «Узоры Халарчи» с. Колымское Нижнеколымский улус РС (Я)

Лауреат II степени — народный ансамбль русского танца «Ярилов день» худ.рук. Ирина Андроновна Егорова, коллекция «Казачьему роду нет переводу», г. Якутск РС (Я)

Лауреат III степени — Степанова Людмила Георгиевна, коллекция «Наследие государевых ямщиков» г. Якутск РС (Я)

Лауреат III степени — Новгородова Алина Александровна и творческая группа Якутского колледжа технологии и дизайна, рук. Андреева Наталья Наумовна, Ноговицына Дария Михайловна, коллекция «Легенды севера», г.Якутск РС (Я)

Лауреат III степени — Дегтярева Мария Сергеевна, коллекция «Далбар Хотун», Дом ремесел села Хатассы, РС (Я);

Номинация «Ретро этнического костюма»

Лауреат I степени — Высшая школа мастерства «Уран Иис» при Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова, рук. Петрова Светлана Ивановна, к.и.н., доцент кафедры фольклора и культуры г.Якутск РС (Я). Коллекция «Кустук курдук куоһанан»

Лауреат II степени — Объединение «Эркээни утума» Хангаласский улус с. Немюгюнцы, рук. Гуляева Анастасия Николаевна. Научный руководитель и руководитель по технологии обработки костюмов — к.и.н. Петрова Светлана Ивановна, коллекция «Зов предков»

Лауреат III степени — Фадеева Анисия Кузьминична, коллекция «Эпоха связь времен» г. Покровск Хангаласский улус РС (Я)

Номинация «Этнические мотивы в современном костюме»

Лауреат I степени — Хамматова Альфия и Гульфия Ганитовны. Коллекция «Йыьан», г.Уфа Республика Башкортостан

Лауреат I степени — Саввинова Алена Аркадьевна. Меховой салон «Zima» г. Якутск РС (Я)

Лауреат III степени — Софронеева Елизавета Константиновна и Охлопкова Айталина Николаевна, коллекция «Кэрэ симэх», с. Кобяй Кобяйский улус РС (Я);

Номинация «Лучший славянский костюм»

Лауреат I степени — Никонова Светлана Владимировна, Театр моды модельного агентства «GIRAFFE» Амурская область, г. Благовещенск. Коллекция «RUМЯНА»

Лауреат II степени — Банзарова Светлана Александровна, дизайнер, театр моды «Вдохновение». Коллекция «Русь Великая», с.Кудара-Сомон, Кяхтинский р-н, Республика Бурятия

Лауреат III степени — Труфанова Наталья Владимировна, коллекция «Женские костюмы Брянской губернии», г. Алдан РС (Я)

Номинация «Лучший восточный костюм»

Лауреат I степени — Сабитова Алима Мукышевна, Керимбаева Жулдыз Ускембаевна, Ыбырайым Канагат ГККП Алматинский государственный колледж сервиса и технологий Республика Казахстан, г. Алматы. Коллекция «Коктем»

Лауреат I степени — Элара Шайхи, главный дизайнер Казанского бренда национальной одежды «BURO BANU» Республика Татарстан, г.Казань. Коллекция «Татар доньясы» (Мир татар)

Лауреат II степени — Худайбердиева Корпагуль Ашировна. Коллекция «По волнам моей памяти Туркменистан»

Лауреат III степени — Банзарова Светлана Александровна, дизайнер, театр моды «Вдохновение», коллекция «Голос кочевника», с.Кудара-Сомон Кяхтинский р-н, Республика Бурятия

Номинация «Этнические мотивы в современном костюме»

Лауреат II степени — Творческая группа Якутского колледжа технологии и дизайна, рук. Атасыкова Анна Ивановна, Ноговицына Дария Михайловна, Яковлева Ольга Васильевна, Андреева Наталья Наумовна. Автор идеи Ноговицына Дария Михайловна. Коллекция «Ситим» г. Якутск РС (Я)

Лауреат II степени — Объединение «Возрождение» при Национальном Центре «Симэх», рук. Харлампьева Азияна Филипповна. Коллекция «Үрүҥ тунах», г. Якутск РС (Я)

Специальный приз «За бережное сохранение народных традиций» — Бакирова Райхана Капаровна, Председатель Правления Евразийский Альянс женщин, председатель Ассоциации деловых женщин Республики Казахстан город Нур-Султан, Республика Казахстан

Специальный приз «За профессионализм» — Ачухай, художник-модельер Центра моды «Шелмел Завгар» г. Улан-Батор Республика Монголия, коллекция «Сундук предков». Ценность этой коллекции в использовании и интересном решении деталей монгольских костюмов, в ручной вышивке и метода их обработки. Модели сшиты из материалов позолоченных и серебряных нитей, а также из шелка, тафты и хлопка. Аксессуары модели мужского костюма сшиты по мотивам воин, времен Великой империи, выполнены из разных материалов, в т.ч. материалов с узорами и знаками ручным методом, что передает моделям храбрый и боевой характер войск Чингиз Хана.

Специальный приз «За профессионализм» — Театр мод «Жираф», руководитель Никонова Светлана Владимировна, г. Благовещенск Амурская область, коллекция «Планета Гжель». Гжель – русский народный промысел, вид русской народной росписи. Первые гжельские предметы фарфора и фаянса стали производить в России 1829 году. Мотивами для игрушек в росписи Гжель послужили истории из жизни народа. Что и стало для авторов толчком для вдохновенья при создании этих образов. И сейчас Чайная Баба, Емеля, вернувшийся с рыбалки, девушки с коромыслами и другие персонажи оживут прямо на наших глазах.

Специальный приз «Подающий надежды кутюрье» — Сивцева Любовь, Театр моды «Саһарҕа» при Детском Центре Творчества «Радость», руководитель Дьячковская Альбина Семеновна. Коллекция «Ай- тик- кэт», с. Чурапча Чурапчинский улус РС(Я). Ручное бисерное плетение, натуральная кожа, металлические бляшки из мельхиора, украшение, пояс, набедренные украшение, косоплетки, очечники из металла мельхиор, латуни. Костюмы, комплекты из искусственной кожи делают комплект более традиционным.

Учредители и организаторы XXI Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато»: Правительство РС (Я), Министерство по внешним связям и делам народов РС (Я), Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», АУ РС (Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», АУ РС(Я) «Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Региональная общественная организация «Форум женщин Евразии» при поддержке Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов РС(Я).

Почетное жюри XXI Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато»:

1. Председатель жюри: автор и координатор проекта, Председатель координационного совета Региональная общественная организация «Форум женщин ЕврАзии», доктор политических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, лауреат общероссийской премии «Гордость нации 2019 года» Раушан Мусахановна Канапьянова, город Москва

2. Сопредседатель жюри: Заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Татьяна Николаевна Пяткина, город Якутск

3. Сопредседатель жюри: Директор Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Яна Викторовна Игнатьева, г. Якутск

Члены жюри

4. Председатель Правления Евразийский Альянс женщин, председатель Ассоциации деловых женщин Республики Казахстан, кандидат психологических наук Райхана Капаровна Бакирова, город Нур-Султан, Республика Казахстан

5. Художественный руководитель театра студии “Духовный синтез”, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Татьяна Евгеньевна Брускова, город Краснодар

6. Искусствовед, художник-дизайнер Надежда Ивановна Докторова, город Якутск

7. Московский Дом национальностей, специалист отдела культурно-просветительной работы и межрегионального сотрудничества Гульнара Калкеновна Исакова, город Москва

8. Модельер-конструктор, член творческого союза дизайнеров России, участник выставки моды в Париже, обладатель Гран-при на фестивале моды в городе Уфе, участник фестивалей в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Стамбуле, Белграде, Милане, Республика Башкортостан Александр Данилович Кирдякин, город Уфа, Республика Башкортостан

9. Консультант отдела национальной политики Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Людмила Викторовна Лихопек, город Москва

10. Дизайнер-модельер, член международной Ассоциации «Союза Дизайнеров», победитель и лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, обладатель премии «Золотые ножницы» за профессионализм Международного конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» Андрей Борисович Лобанов город Тбилиси, Республика Грузия

11. Художественный руководитель Театра костюма и пластики Татьяна Алексеевна Милованова, город Элиста, Республика Калмыкия

12. Художественный руководитель образцового театра моды и костюма «Он-Кум», член общественной палаты Андрей Михайлович Неверицкий, город Шагаан-Арык, Республика Тыва

13. Художник-модельер, генеральный директор Центра моды «Шелмел Загвар» Оюунцэцэг Чимедцэрэн, город Улан Батор, Республика Монголия

14. Кандидат исторических наук, доцент кафедры фольклора и культуры Языков культуры народов Северо–Востока Российской Федерации, методист-преподаватель, отличник образования Республики Саха (Якутия), стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия» (1997), Ветеран педагогического труда. Народный мастер, член Союза мастеров «Уус» Республики Саха (Якутия) Светлана Ивановна Петрова, город Якутск

15. Заместитель председателя Региональной общественной организации «Форум женщин ЕврАзии», эксперт по международным отношениям, директор продюсерского центра «Томирис» Дамиля Сулейменовна Тасмагамбетова, город Москва

Спонсоры XXI Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «ЭтноЭрато»:

1. Министерство образования и науки РС(Я)

2. Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я)

3. Министерство по делам молодежи и семейной политики РС(Я)

4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

5. Якутский хлебокомбинат

6. ВТБ

7. ИП Алексеев П.Н.

8. ООО «Киэргэ»

9. НВК «Саха»

10. АО «Якутская ярмарка»

11. семья Марины Юрьевны Павловой