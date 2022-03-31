Названы победители XVI Республиканского конкурса «Будущий дипломат – 2022»

30 марта в Доме Правительства № 2 состоялось вручение дипломов победителям XVI Республиканского конкурса среди учащихся «Будущий дипломат — 2022», сообщает пресс-служба Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Церемонию награждения победителей открыл президент ОО РС(Я) «Интерсфера», председатель оргкомитета конкурса Николай Дьяконов.

В своем выступлении Николай Васильевич рассказал об истории становления якутской дипломатии, и отметил, что участие в конкурсе открывает множество перспектив.

Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин подчеркнул, что конкурс «Будущий дипломат» является одним из престижных конкурсов для школьников, не имеющих аналогов по всей стране. «Участие в таком конкурсе – личная победа каждого участника», — отметил министр.

С приветственным словом также выступили представитель окружной администрации города Якутска Виктория Петрова, заместитель руководителя республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне» Алексей Степанов.

Конкурс «Будущий дипломат» проводится с 2006 года. Представительством МИД России в г. Якутске, Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» и общественной организацией РС(Я) «Интерсфера». Основателем конкурса и бессменным председателем его оргкомитета является российский дипломат, имеющий ранг советника 1 класса, Представитель МИД России в Якутске с 2003-2019 гг., президент ОО РС(Я) «Интерсфера» Дьяконов Николай Васильевич.

Конкурс проходил в три этапа: 1 этап – муниципальный; 2 этап – республиканский; 3 этап – финал. В этом году на всех этапах конкурса приняли участие 147 учащихся со всей республики. По итогам отбора, прошедшего с ноября 2021 г. по март 2022 г. на муниципальном и республиканском этапах конкурса, в финал вышли 56 конкурсантов. Финал конкурса «Будущего дипломат» был проведен в онлайн-формате.

В работе жюри приняли участие: президент ОО РС(Я) «Интерсфера», председатель организационного комитета конкурса Н.В. Дьяконов, первый заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Д.А. Степанова, атташе Представительства МИД России в Якутске С.П. Тарасов, методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» О.Б. Милюков.

На республиканском этапе оценивались предоставленные эссе участников по определённым темам: «Санкционное давление, как инструмент гибридной войны», «Ближний Восток в системе международных отношений», «Международная кооперация в условиях глобального изменения климата», «Перспективы сотрудничества в Арктике в рамках председательства России в Арктическом совете», «Побратимские связи муниципальных образований Республики Саха (Якутия): новые подходы и перспективы». Также участники писали эссе на тему «Столетие образования Якутской АССР и внешние связи Якутии сквозь призму времени». Всего поступило 147 эссе от 18 муниципальных районов республики и г. Якутска.

По итогам республиканского этапа на финал прошли 56 участников. Финальный этап прошел 26 марта 2022 г. на площадке ZOOM. Ребята проходили собеседование, представляли свою презентационную работу и отвечали на вопросы по выбранной тематике.

Отрадно отметить, что с каждым годом количество участников увеличивается, у ребят повышается интерес к дипломатическим отношениям, патриотизму, активная гражданская позиция, и самое главное привлечение внимания к внешней политике Российской Федерации, международным отношениям.

Абсолютному победителю конкурса – ученику 11 класса МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова» Попову Альберту – был вручен сертификат с рекомендацией для поступления на целевое место за счет бюджета Республики Саха (Якутия) в Дипломатическую академию МИД России.

Специальный приз Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) им. А.В. Мигалкина вручен ученице 11 класса МБОУ «Покровская СОШ № 2» Ивановой Оксане.

Победителям вручены сертификаты на отдых и оздоровление в лагерь РООЦ «Сир уустара», рекомендация на получение стипендии Главы Республики Саха (Якутия) и другие призы.

Организаторы поблагодарили всех конкурсантов, их родителей, а также педагогов за участие и проявленный интерес к «Будущему дипломату» и выразили надежду, что опыт, приобретенный в этом конкурсе, поможет в реализации дальнейших планов и станет стартовой площадкой для новых достижений.

Список победителей Республиканского конкурса среди учащихся «Будущий дипломат – 2022»

Абсолютный победитель (Попов Альберт, ученик 11 класса МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова», Таттинский улус).

Старшая лига

Промышленная группа

– Горохов Кирилл, ученик 11 класса, МОБУ «Городская классическая гимназия», г. Якутск; приз от Мэрии г. Якутска;

– Каданов Николай, ученик 10 класса, МОУ «Гимназия №1 имени С.С. Каримовой» г. Нерюнгри, Нерюнгринского района;

– Горохов Владимир, ученик 11 класса, МОБУ «Якутский городской лицей», г. Якутск.

Сельская группа

– Иванова Оксана, ученица 11 класса, МБОУ «Покровская СОШ №2 с УИПО», г. Покровск, Хангаласского улуса;

– Николаев Айсаар, ученик 10 класса, МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», с. Бердигестях, Горного улуса;

– Тимофеев Николай, ученик 10 класса, МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП имени А. Осипова», с. Бердигестях, Горного улуса.

Младшая лига

Промышленная группа

– Догонаш Дмитрий, ученик 8 класса, МОУ СОШ №13, г. Нерюнгри, Нерюнгринского района;

– Шишигин Алдар, ученик 8 класса, ГАНОУ «Международная арктическая школа» Республики Саха (Якутия), г. Якутска;

– Котельникова Анна, ученица 8 класса, МОУ СОШ №12 с углубленным изучением английского языка, г. Мирный, Мирнинского района.

Сельская группа

– Алексеева Жанна, ученица 7 класса, МБОО «ЫКСОШ №1 имени А.И. Софронова», с. Ытык-Кюёль, Таттинского улуса;

– Григорьев-Канаев Константин, ученик 8 класса, МБНОУ «Октёмский НОЦ», с. Чапаево, Хангаласского улуса;

– Попова Эвелина, ученица 8 класса, МБОУ «Тамалаканская СОШ», с. Тамалакан, Верхневилюйского улуса.