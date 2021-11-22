Названы победители в номинации «Семья – хранитель традиций»

Победителем в номинации «Семья – хранитель традиций» республиканского фестиваля «Семья года — 2021» стала семья Василия и Светланы Дьячковских из Чурапчинского района. В этом году они отметили «бриллиантовую» свадьбу – 60 лет. В большой и дружной семье Дьячковских — 4 детей, 12 внуков и 14 правнуков.

Семья Дьячковских имеет много традиций. Одним из главных является празднование дней рождений, семейных и традиционных праздников все вместе. С малых лет приучили быть ответственными, доброжелательными, помогать и поддержать друг друга, патриотами своей родины и хранить семейные традиции. Семья Дьячковских живет с девизом «Сиэрдээх олох – бигэ турукпут төрүөтэ» (Благопристойная жизнь – основа нерушимого положения), по принципу которого на примерах старшего поколения воспитываются уже внуки и правнуки.

Глава семейства — Василий Николаевич окончил Якутское художественное училище по специальности художник-оформитель, и эта профессия стала основным направлением его дальнейшей трудовой деятельности. После демобилизации с рядов Советской Армии, где отслужил 3 года, был принят инструктором по военному учету и бронирования в военный комиссариат района. Затем был переведен в район учителем трудового обучения и черчения, а затем работал художником в народном театре. За время работы учителем художественного класса при музыкальной школе, выпустил немало выпускников, успешно работающих сейчас в разных уголках республики. До выхода на заслуженный отдых, работал директором музыкальной школы. Василий Николаевич неустанно проявляет активную жизненную позицию: его талант как скульптора-автора проявился в создании значимого для Чурапчинского улуса – мемориала переселенцам в северные улусы в годы войны. Обелиски в памятных местах района, аллея славы в сквере победы, композиция воину, уходящему на фронт (сквер Победы), стела, посвященная офицерам ВОВ (сквер Победы), мемориальные плитки, памятники, посвященные родной школе в с. Сылан, памятники переселенцам в Кобяйском районе, мемориальные плиты выдающимся деятелям района, а также объемная работа по увековечиванию памяти пропавших без вести в годы ВОВ в мемориальном сквере Победы в центре села Чурапчы – все это связано с его именем. Художественный талант Василия Николаевича также проявился как художника портретиста. В свое время его портреты партийных деятелей, выдающихся личностей выставлялись на фасадных оформлениях зданий и на его персональных выставках.

Жена и хранительница очага – Светлана Георгиевна, 1936 г.р., окончила Омский государственный ветеринарный институт в 1960 году, и является первой женщиной ветеринаром-энтомологом с высшим образованием в Чурапчинском улусе. Всю свою трудовую деятельность она посвятила выбранной профессии ветеринарного врача, где занимала должность заведующей ветлаборатории и ведущим специалистом ветстанции. Помимо своей работы, занимала активную общественную позицию, была председателем профсоюза работников ветеринарии, избиралась депутатом сельского совета нескольких созывов, была членом женсовета села. Светлана Георгиевна, как и муж, очень трудолюбивый человек. Кроме работы и ухода за детьми, она всегда вела подсобное хозяйство, держала скот, кроликов, свиней и кур, в содержании которых с малых лет приучала детей к труду.