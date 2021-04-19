Названы победители спартакиады ЖДЯ по лыжным гонкам

Определились победители XIII Спартакиады трудовых коллективов ЖДЯ по лыжным гонкам

В субботу, 17 апреля, в Алдане в рамках XIII корпоративной спартакиады акционерной компании «Железные дороги Якутии» прошли соревнования по лыжным гонкам (эстафета).

В эстафете приняли участие шесть команд «Управленцы», «Вагонно-пассажирская служба», «Инженерный корпус», «Локомотив», «Службы пути» и «Служба перевозок», каждая из которых выставила для участия по два представителя мужского пола и по одной женщине.

Первый этап (мужчины) — 1500 м, 2 этап (женщины) – 800 м, третий этап (мужчины) — 1500 м.

В результате упорных гонок в этом году лидерство захватила команда «Инженерный корпус», а победитель прошлых соревнований, команда «Локомотивная служба», заняла второе место. На третьем месте – команда «Управленцы». Далее в турнирной таблице расположились команды службы пути, вагонно-пассажирской службы и службы перевозок.

К слову, большую лепту в победу данных команд внесли дети сотрудников компании: Никита Корякин из команды «Инженерный корпус», сын начальника НГЧ Александра Корякина и инженера службы капитального строительства Риммы Корякиной, Женя Манухина из команды «Локомотив», дочь бухгалтера Ольги Манухиной, Максим Кузнецов из команды «Управленцы», сын специалиста отдела управления делами Натальи Кузнецовой.

Традиционно участников соревнований согревали горячим чаем и вкусной пиццей.

Всех членов команд победителя и команд призеров наградили грамотами и вручили сертификаты магазина ДНС.

Особую благодарность от руководства АО «АК «ЖДЯ» и профсоюзного комитета заслужил главный судья соревнований Михаил Чугунов.

По итогам 2-х видов соревнований, в общекомандном зачете Спартакиады лидирует команда «Инженерный корпус», на втором месте закрепилась «Служба пути» и третье место занимает «Локомотив».