Названы победители республиканского турнира по вольной борьбе

В селе Чурапча на высоком организационном уровне успешно прошел республиканский турнир по вольной борьбе на призы Федерации спортивной борьбы улуса. Соревнования посетил олимпийский чемпион, тренер-консультант сборной республики Хаджимурат ГАЦАЛОВ.

Глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН поздравил спортсменов и отметил их неоценимый вклад в развитие вольной борьбы в республике и в родном улусе, пожелал им дальнейших успехов на спортивном поприще.

В состязаниях за первенство выступили спортсмены из числа действующих и ведущих борцов Якутии, в том числе и те, кто на прошлой неделе защищал честь республики на чемпионате России в Улан-Удэ. Победителями в весовых категориях стали Арыйаан Тютрин, Семен Владимиров, Дмитрий Аксенов, Виктор Рассадин и Стив Попов. В целом, расклад победителей и призеров получился таким: в весовой категории 57 кг: 1. Арыйаан Тютрин, 2. Пётр Копылов, 3. Дархан Игнатьев, 3. Айсиэн Винокуров; в весовой категории 61 кг: 1. Семён Владимиров, 2. Пётр Константинов, 3. Уйгулаан Иванов, 3. Яков Павлов; в весовой категории 65 кг: 1. Дмитрий АКСЕНОВ, 2. Константин Капрынов, 3. Дьулусхаан Тотонов, 3. Айхаан Антонов; в весовой категории 70 кг: 1. Виктор Рассадин, 2. Айсен Потапов, 3. Ньургустаан Иванов, 3. Егор Захаров; в весовой категории 74 кг: 1. Стив Попов, 2. Павел Яковлев, 3. Алексей Захаров, 4. Николай Сивцев.

В рамках турнира до начала соревнований Х.С.Гацалову организована содержательная экскурсия на родине кузницы олимпийских чемпионов. Так он побывал в Доме-музее великого тренера Дмитрия Петровича Коркина, посетил фотовыставку, приуроченную 45-летию триумфа олимпийцев, встретился с воспитанниками Чурапчинской спортивной школы-интернат и студентами Чурапчинского института физкультуры и спорта. Также Хаджимурат Гацалов побывал в селе Диринг, откуда родом олимпийский чемпион Павел ПИНИГИН.

Также состоялось чествование борцов Чурапчинского улуса Тимура Пестерева, Николая Аянитова-Ноева, Виталия Корякина, Владимира Флегонтова, Александра Оконешникова, Станислава Захарова, успешно выступавших на всероссийской и международной аренах. Им в торжественной обстановке вручили сертификаты на приобретение охотничьих ружей МР-155 и сертификаты на жеребят с их родных наслегов.