Названы победители Республиканского конкурса

Семья – это начало начал, которое могут выбрать ее создатели — будущие родители. Родители – первые проводники в жизни детей, они раньше других вводят своих чад в мир и учат жить в нем. Конечно, ребенок, взрослея, будет смотреть на сверстников и друзей, будет учиться новому от других людей. Но непоколебимой основой основ для него останется СЕМЬЯ.

В целях повышения престижа многодетной семьи, ее социального статуса, их выявления и поддержки, распространения опыта воспитания детей в многодетных семьях Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) провело заочный Республиканский конкурс «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) – 2019» под эгидой Всероссийского конкурса «Семья года».

Для участия в конкурсе заявки в Министерство труда и социального развития РС(Я) отправили многодетные семьи со всех уголков республики. Конкурс состоял из шести этапов. И в этом году конкурсантов ждало нововведение.

В целях популяризации семейных ценностей и привлечения интереса общественности к республиканским семейным конкурсам, проводимым министерством, впервые в республике был проведен интернет-конкурс «Народный выбор многодетной семьи Республики Саха (Якутия)» -2019» путем «Народного голосования». 15 октября был дан старт голосованию на главном якутском портале Ykt.Ru. В течение недели 3258 пользователей отдало свои голоса за семьи, которые, по их мнению, достойны победы и всеобщего признания. Всего по интернет – конкурсу больше 70 тысяч просмотров, 123 комментария, 1740 репостов.

По итогам интернет – конкурса победителем стала семья Игнатьевых из Таттинского района.

Игнатьевы получат номинацию «Народный выбор многодетной семьи Республики Саха (Якутия)» — 2019» и специальный приз в виде большого телевизора.

17 октября в актовом зале Министерства труда и социального развития РС (Я) конкурсная комиссия определила победителей конкурса — три семьи, которые заняли 1, 2, 3 место.

3 место заняла семья Ксенофонтовых из Хангаласского района, они получат сертификат на 50 000 рублей от Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) на приобретение бытовой и компьютерной техники, спортинвентаря.

Занявшая 2 место семья Оконешниковых из Намского района получит сертификат на 60 000 рублей на приобретение мебели.

Победителем конкурса «Многодетная семья Республики Саха (Якутия) – 2019» стала семья Афонских из Мегино-Кангаласского района, набравшая наибольшее количество баллов по всем этапам.

Семья Афонских получит звание «Лучшая многодетная семья Республики Саха (Якутия) – 2019» и специальную премию Главы Республики Саха (Якутия) в размере 300 000 рублей, которая будет им вручена на Республиканском фестивале «Семья года-2019» 4 декабря в г. Якутске в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.