Названы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады учителей!

С целью повышения профессионального статуса учителя с 06.09.2021 по 03.12.2021 проводятся Всероссийские профессиональные олимпиады для учителей общеобразовательных организаций. Учредителем олимпиад является Министерство просвещения Российской Федерации. К участию в Олимпиадах приглашены учителя естественных наук (физика, химия, биология), учителя информатики (а также учителя математики, преподающие информатику), школьные педагогические команды. Участие в Олимпиадах добровольное, организовано на бесплатной основе. Олимпиада проводится Департаментом подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

Согласно Положению Олимпиады проводятся по трем направлениям:

1. Метапредметная олимпиада «Команда большой страны».

2. Олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки», в которой принимают участие учителя физики, химии, биологии.

3. Олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT», в которой принимают участие учителя информатики.

Этапов олимпиады три:

Дистанционный (отборочный) этап прошёл с 06 по 27 сентября 2021 года. Количество участников на дистанционном этапе было не ограничено.

Региональный этап проводится очно в субъектах Российской Федерации с 15.10.2021 по 29.10.2021.

Победителями регионального этапа Олимпиады в Республике Саха (Якутия) стали:

В направлении «ДНК науки»:

Семенов Андрей Андреевич, учитель физики МОБУ «Якутская городская национальная гимназия», г. Якутск;

Карпова Серафима Ивановна, учитель химии МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр», Хангаласский улус.

В соревновании школьных педагогических команд «Команда большой страны» победителем стала команда учителей МБОУ «Таттинский лицей им. А.Е.Мординова» в составе Акимовой Аи Николаевны, учителя географии, Татариновой Анны Ивановны, учителя математики, Сысолятиной Людмилы Дмитриевны, учителя русского языка и литературы и Сыромятниковой Сарданы Спартаковны, учителя истории и обществознания.

Всероссийский (финальный) этап будет проводиться очно с 17.11.2021 по 03.12.2021. Поздравляем победителей и желаем нашим учителям удачи на Всероссийском финальном заключительном этапе олимпиады!