Названы победители МОИ

Вот и завершилась Межрайонная онлайн-игра «М.О.И.», организованная для всех детей республики в возрасте от 10 до 17 лет Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Игра стартовала 6 июля и охватила более 100 детей Якутии. Всего сформировалось 13 команд и все они прошли через 7 творческих этапов игры.

Ребята получали ежедневные онлайн — задания, выполняли их и в вечерних мероприятиях публиковались рейтинги команд, оглашались лидеры дня.

В рамках творческих этапов онлайн-игры дети снимали видеовизитку команд, разрабатывали логотип в мобильных приложениях, создавали инстаграм-страницу, делали фотоотчет, снимали челленджи в TikTok, моделировали в 3D программе территорию летнего отдыха, также снимали социальные ролики на проблемы загрязнения мест летнего отдыха Якутии.

Кроме этого, на протяжении 10 дней команды участвовали в интересных мастер-классах по направлениям дополнительного образования, развивали компетенции 4К (коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа), прослушали занятие по профориентации, участвовали в вечерних программах от вожатского отряда «Душа Севера» и познакомились с детьми со всей республики.

15 июля состоялось онлайн-закрытие смены на платформе ZOOM и церемония награждения победителей и призеров. Ребята получили грамоты за 1, 2, 3 место и памятные призы.

Победителем межрайоной онлайн-игры «М.О.И.» с общим баллом 127 стала команда «ЖУМАЙСЫМБА». Они награждаются путёвками в Центр «Сосновый бор»!

2 место с общим баллом 111 занимает команда «ДЭЧИТА». Они награждаются сувенирной продукцией «Соснового бора».

3 место и 107 баллов занимает команда «О.Н.К.». Команда будет размещена на стенде лучших отрядов на сайте Центра.

Все участники онлайн-игры получат электронный сертификат об участии в межрайонных онлайн-играх республиканского уровня.

Мы благодарим всех учащихся и их родителей, которые приняли активное участие в этой интересной и необычной онлайн-игре!