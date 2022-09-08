Конкурс
Названы победители конкурса «Лучший дом. Лучший двор»
Состоялось поздравление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» «Единой России».
На региональный этап конкурса “Лучший дом. Лучший двор” заявки поступали по шести номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».
Так, победителями стали:
«Самый дружный дом» -Покровский тракт 5 км, д.1, г. Якутск;
«Лучший подъезд» — Короленко 21, г. Якутск;
«Лучший двор» — ул. Федора Попова 10/1, г. Якутск;
«Лучшая практика проведения капитального ремонта» — 202 микрорайон корпус 9, г. Якутск;
«Лучшая практика работы ТСЖ» — ул. Ленина д.6, г.Нерюнгри;
«Лучшая практика работы совета многоквартирного дома» — п. Светлый Мирнинского района, ул. Молодежная д.25.
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