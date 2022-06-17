Названы победители конкурса хомусистов-виртуозов мира

В Якутске стали известны имена новых хомусистов-виртуозов мира. В Саха академическом театре им. П.А. Ойунского подвели итоги III Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира», передает ЯСИА.

Гала-концерт, закрывающий двухдневный масштабный конкурс, прошёл с полным аншлагом. Перед зрителями выступили не только новоиспеченные хомусисты-виртуозы мира, но и те, кто получил это звание во время двух предыдущих конкурсов 1991 и 2011 годов: Лео Тадагава, Арон Силадьи, Альбина Дегтярева, Миндифагур Зайнетдинов, Спиридон Шишигин и другие.

Победителям конкурса вручили нагрудные знаки, изготовленные из чистого якутского серебра. Награды вручили председатель жюри Франц Кумпл, министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов и Иван Алексеев-Хомус Уйбаан. ≪Мы так боялись, что онлайн-связь будет плохой, но это оказалось лучше, чем мы ожидали, а также заочное участие позволило охватить больше участников из разных стран≫, — сказал председатель жюри Франц Кумпл.

В результате международное жюри присвоило звание хомусист-виртуоз мира девяти исполнителям: Раджашикар Бхимачар (Индия), Султанбеков Куртманаалы (Киргизия), Эркин Алексеев (Якутия, Россия), Варвара Степанова (Якутия, Россия), Гоукон Фукико (Япония), Евгений Сарыглар (Тыва, Россия), Ма Гуо Гуо (Китай), Вульф Янша (Австрия), Нарияна Ренанто (Якутия, Россия).

Иван Алексеев-ХОМУС УЙБААН с новоиспеченными обладателями высокого звания «Хомусист-виртуоз мира» из Якутии Эркином Алексеевым, Нарыйааной Ренанто и Варварой Степановой. Фото тгк III Международный конкурс Хомусист — виртуоз мира