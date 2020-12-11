Названы победители конкурса «Дети Арктики»

I Республиканский дистанционный конкурс детского творчества «Дети Арктики» проходил с 5 по 30 ноября. Организатором выступил Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых.

Лауреат II степени. Номинация «Вокал», 11-14 лет. Квинтет «Сарданалар», Мегино-Кангаласский улус

Конкурс прошел на площадке сети Instagram и объединил 837 участников со всей республики в том числе ребят из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Балашихи и Улан-Удэ. Дистанционный формат дал возможность юным артистам, маленьким мастерам и талантам, не выходя из дома, заявить о себе, обменяться опытом и даже приобрести новых друзей и подписчиков. Отрадно отметить, что в конкурсе «Дети Арктики» самое активное участие приняли дети из самых отдаленных северных уголков республики — Томпонского, Верхоянского, Абыйского, Аллаиховского, Верхнеколымского, Момского, Эвено-Бытантайского, Оленекского, Оймяконского, Анабарского улусов.

Лауреат I степени. Номинация «Конкурс мастериц» (11-14 лет). Работа Камиллы Павловой. Национальное эвенкийское украшение «Сияние севера», Оленекский улус

Лауреат II степени. Номинация «Изобразительное искусство». Работа Карины Егоровой, 9 лет. Мегино-Кангаласский улус

Каждому участнику организаторы постарались уделить максимум внимания, созванивались с родителями, познакомились с руководителями коллективов и, конечно же, с творчеством талантливых ребят нашей республики. Благодарим всех за терпение, активность и позитивное настроение! Всем участникам уже направлены Сертификаты, руководителям — именные Дипломы. Лауреаты и Дипломанты награждены дипломами и денежными призами.

Лауреат I степени. Номинация «Конкурс мастериц» 7-10 лет. Виктория Кунней Егорова, г. Якутск

Работы Виктории-Кюнней Егоровой

В жюри конкурса вошли руководители и артисты цирка. Как отмечают организаторы, оценивать работы участников было непросто. Каждая поделка, каждое выступление – будь то песня или танец, стих или оригинальный жанр — были очень интересны, самобытны и достойны победы. Но, как и любой конкурс, «Дети Арктики» открывает новые имена и зажигает своих звездочек. По итогам конкурса определены победители в 10 номинациях в 4 возрастных категориях.

Лауреат II степени. Номинация «Вокал», 6 лет. Полина Юрьева, г. Якутск)

Лауреат I степени. Номинация «Вокал», 6 лет. Розалия Герасимова, Верхневилюйский улус

От всей души поздравляем победителей I Республиканского дистанционного конкурса детского творчества «Дети Арктики». Желаем не останавливаться на достигнутом, продолжайте развивать таланты, тренироваться и создавать красоту своими руками! Все вы – большие Молодцы! Дальнейших успехов, вдохновения, новых идей, новых песен и танцев! Да здравствует радость творчества!

Лауреат I степени. Номинация «Цирк», 15-18 лет. Валерия Андрецова, Оймяконский улус

Лауреат III степени. Номинация «Конкурс мастериц», 11-14 лет. Айгылаана Жебсаина, г. Якутск



1 ГРУППА

Номинация «ТЕАТР» — театральные коллективы, студии и т.д.

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 2 степени – Мегино-Кангаласский улус, село Томтор, МБДОУ д/с «Мичээр», 1.Неустроева Кристина, 2.Попов Андрей, 3.Свинобоева Вика, 4.Оконешникова Жасмина, 5.Тафимцев Ефим, 6.Федотова Айтаана, 7.Павлова Оля, руководитель: Москвитина Марита Михайловна сказка «Репка»,https://www.instagram.com/tv/CGrjjuKKyU4/?igshid=1gsq6evxb1g17

Дипломант 3 степени – г.Якутск, МБДОУ № 95 «Зоренька», руководитель: Лукинова Елизавета Родионовна, Театрализованная — музыкальная сценка, https://www.instagram.com/p/CH2PJksjp2O/

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Момский район, Орто-Дойдунский дом досуга, Бочкарев Денис (8 лет) руководитель: Слепцова Кылаана Егоровна , сказка Марии Федотовой-Нулгэнэт, «Хорооло хоьуун», https://www.instagram.com/p/CH47RWnDNbg/

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – Сунтарский улус, село Кюкэй, ансамбль «Кунчээн», руководитель Федорова Олимпиада Андреевна, сказка «Куерэгэй», https://www.instagram.com/tv/CH2dm8Nqvfr/?igshid=yvlhi6z3jvvz

2 ГРУППА

Номинация «МУЗЫКА» — инструментальные коллективы, солисты и т.д.

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – Гомбодорж Ариунаа, руководитель: Конотопенко Ольга Викторовна, «Бабочка»,

Горохова Сардаана Михайловна, Якутск, д\с «Прометейчик», группа «Искорка», https://www. Мегино Кангаласский улус, село Нижний Бестях, https://www.instagram.com/tv/CIK6g5GCNcf/?igshid=g3rcmg0186ka

Дипломант 1 степени – Васильева Сайнара Ньургуновна. Руководитель: Иовлева Мария Александровна, instagram.com/p/CICynEEjyqF/

Дипломант 2 степени — Саввин Давид (5 лет) номер «Как под горкой,под горой», руководитель: Бурнашева Мария Васильевна, Мегино Кангаласский улус Село Табага МБДОУ Табагинский д/с «Кэскил», https://www.instagram.com/p/CINmLlZAMzR/?igshid=14bj15670e38j

Дипломант 3 степени – Мартынов Кирилл (4 годащ), Русская народная песня «Вы послушайте ребята, что струна то говорит», семейный ансамбль, руководители: Мандарова Туяра Константиновна, Самойлова Анжелика Андреевна, г.Якутск, МБДОУ д/с «Светлячок», https://www.instagram.com/p/CIFHdqwqHJP/

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – Стручкова Дайаан Капитоновна (10 лет), «Индигир упе хойналан», руководитель: Никулина Туйаара Михайловна, Абыйский улус, село Куберганя, https://www.instagram.com/p/CIDePdjl9fC/

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Этно фольклорный ансамбль «Дьурускэн», композиция «Сугуруйуу», рук: Филиппова Анжела Дмитриевна, Амгинский улус, с. Сатагай, МБОУ Сатагайская СОШ им ЕА Шишигина, https://www.instagram.com/p/CIDePdjl9fC/

Дипломант 2 степени – Кулакова Кристина Ивановна (10 лет) «Сицилиана», концертмейстер: Шипилова ТН, препод: Кострова Вероника Михайловна, г. Якутск, ДШИ 2, https://www.instagram.com/p/CIKt0HohNZ0/

Дипломант 2 степени – Кормышакова Ева Александровна (10 лет), Якутск, https://www.instagram.com/p/CIDePdjl9fC/

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Шаповалова Яна Александровна (13 лет), С.В. Рахманинов, «пьеса –фантазия», Санкт Петербург, https://www.instagram.com/p/CIL-Fucorh_/

Лауреат 2 степени — Ансамбль «Серенити»: Кулакова Кристина, Солдатова Людмила, Иванова Эвелина, Афанасьева Владлена, «Парафраз на темы военных песен», руководитель: Кострова ВМ, г.Якутск, ДШИ 2, https://www.instagram.com/p/CIGSvR5BPu-/

Лауреат 2 степени – Дуэт: Дмитриева Алия, Платонов Артур, (11 лет), игра на блок флейте «Немецкая мелодия», руководитель: Нестерова ФП, https://www.instagram.com/p/CIMzvYehjmQ/

Лауреат 3 степени – Ансамбль : Терентьева Сайаана, Алексеева Алина, Туманова Настя,

Концертом: Шипилова ТН, Трио домристов И. Фролов «Шутка сувенир», Якутск, ДШИ 2, https://www.instagram.com/p/CIGCaGnh0E0/

Дипломант 1 степени – Федоров Юра (11 лет), Д. Палиев «Тарантелла», концертмейстер Шипилова Т.Н., преподаватель: Федорова А.Н., г.Якутск, ДШИ 2, https://www.instagram.com/p/CIGGKkIBD5n/

Дипломант 1 степени — Скрябина Сандаара Петровна (13 лет), хомус «Салгын кутум», рук:Филиппова Анжела Дмитриевна, Амгинский улус, с. Сатагай, МБОУ Сатагайская СОШ им ЕА Шишигина,

Дипломант 2 степени – Этно фольклорный ансамбль «Дьурускэн», хомус «Дэгэрэн» , рук:Филиппова Анжела Дмитриевна, Амгинский улус, с.Сатагай, МБОУ Сатагайская СОШ им ЕА Шишигина, https://www.instagram.com/p/CIKESveh4sn/

Дипломант 3 степени – Афанасьева Владлена, Дворжак «Юмореска», концертмейстер: Шипилова ТН, препод: Кострова Вероника Михайловна, г.Якутск, ДШИ 2, performance_odi_dshi2, https://www.instagram.com/p/CIGUUvyheCp/

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Инструментальный ансамбль, песня «Со5отох сулус», Якутск МОБУ, Тулагинская СОШ им ПИ Кочнева, https://www.instagram.com/p/CINE-TlITxu/

Дипломант 2 степени – Инструментальный ансамбль, песня на английском языке, Якутск МОБУ, Тулагинская СОШ им ПИ Кочнева, https://www.instagram.com/p/CINE-TlITxu/

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

3 ГРУППА

Номинация «ВОКАЛ» — вокальные коллективы, солисты и т.д

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – Герасимова Розалия (6 лет) песня «Сахам сирэ», Рук-ль: Васильева Алина Макарьевна, Верхневилюйский улус Село Андреевское, https://www.instagram.com/tv/CIE123tgP6o/?igshid=1aut6d1b7gsxl

Лауреат 2 степени – Юрьева Полина (6 лет) музыкальная сценка «Новый год у ворот», Рук-ль: Куваева Марина Всеволодовна, г. Якутск, https://www.instagram.com/tv/CIIEVPHqlKx/?igshid=18x5xjjbdo1uk

Лауреат 3 степени – Макаров Никита (5 лет) музыкальная сценка «Шахматтыахха», Руководитель: Андреева Наталья Васильевна, Мегино-Кангаласский улус Село Майя ЦРР д/с «Кэнчээри», https://www.instagram.com/tv/CILMltnKi65/?igshid=eouw6li3n2h8

Дипломант 1 степени – Нератова Настя (6 лет) Песня «Музыка», Руководитель: Герасимова Ольга Иннокентьевна, Мегино Кангаласский улус Село Нижний Бестях, https://www.instagram.com/tv/CICYK_CFdom/?igshid=816cgupbu5yp

Дипломант 2 степени – Старшая группа д/с «Золотинка» (24 детей 5-6 лет) песня «Якутяночка» подготовительная группа «Звёздочки», руководитель Дьяконова И. И. муз.рук Дьяконова И.И .муз.руководитель Давыдова Ньургуяна Семеновна-воспит Кузьмина Мария Реворьевна –воспитотель. Руководитель: Корнилова И.В. г. Якутск д/с№16 «Золотинка», https://www.instagram.com/tv/CINP6mbqvLZ/?igshid=mb2igjvbltc6

Дипломант 3 степени — Можарова Коралина (5 лет) песня «Белый снег», Руководитель: Данченко Вера Еремеевна, г. Якутск д/с №15 «Северные звездочки», https://www.instagram.com/tv/CHohXlbAD6n/?igshid=vhc8ixflvj5

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – Ушницкая Милана (9 лет) песня «Мин дойдум олонхо курдук», Руководитель: Макарова Анна Владиславовн, Усть алданский улус Село Эселях,

https://www.instagram.com/tv/CILR8Evhu8V/?igshid=15lkfc0xz3ig6

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Семенова Авелина (7 лет), песня «Якутяночка», Руководитель: Скрябина Раиса Александровна, Мегино-Кангаласский улус Село Майя, https://www.instagram.com/tv/CINPxHyq64u/?igshid=1h3yenedkq1uf

Дипломант 2 степени – Калачев Тимур Иванович (10 лет) песня «Здравствуй Якутск» Руководитель: Решетникова Г.П., г.Якутск, ГКОУ РС(Я) РС(К)Ш-И,

Дипломант 3 степени – Дашижамсоева Аяна (7 лет) песня «Скворушка прощается», Руководитель: Емельянова Марина Сергеевна концертмейстер: Вершинина Татьяна Владимировна, Республика Бурятия Город Улан Удэ МАО ДО ДШИ №4 г. Улан-Удэ,

https://www.instagram.com/tv/CHkydOQD8FD/?igshid=t82x1wrjeuxm

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Строев Кирилл (11 лет) песня «Хорошее настроение», Руководитель: Трескина Нина Ивановна, Хангаласский улус г. Покровск МБУ ДО Покровская ДШИ, https://www.instagram.com/tv/CIKKBiMh8R6/?igshid=1tpnhkjmxi8mb

Лауреат 2 степени – Вокальный квинтет «Сарданалар» (11-14 лет) песня «Маннайгы хаар», Руководитель: Борисова Светлана Аркадьевна, Мегино-Кангаласский улус Село Майя,

Лауреат 3 степени – Третьякова Милена(11 лет) песня «Сахам сирэ», Руководитель: Костина Жанна Анатольевна, Алданский улус г. Алдан,

Дипломант 1 степени – Ансамбль «Кунчээнэ» (11-14 лет), Долганская песня «Булчут ырыата» Рук-ль:Федорова Полина Петровна, Анабарский район Село Урун Хайа, https://www.instagram.com/tv/CIIRwqZA7Gv/?igshid=blw7iva6xtsp

Дипломант 2 степени – Аргунов Алгыстан (12 лет) песня «?» Руководитель: Ушакова М.И., Среднеколымский улус Село Эбях, https://www.instagram.com/tv/CINou7nHTbX/?igshid=1ar07vgo951tf

Дипломант 3 степени – Яковлева Лена (11 лет) песня «Пой Россия», Руководитель: Трескина Нина Ивановна, Хангаласский улус Покровск МБУ ДО Покровская ДШИ,

https://www.instagram.com/tv/CIK-7BFhxX9/?igshid=kjbo3nrlqf1s

Дипломант 3 степени – Николаева Лия (12 лет) песня «Сана дьылынан», Руководитель: Андреев О.А., Нюрбинский район Село Антоновка Нюрбинский социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Арчы», https://www.instagram.com/tv/CH7yaUfgN1t/?igshid=cfyac54atkm0

— от 15-ти до 18 лет

Лауреат 1 степени – Атласов Иннокентий (15 лет) песня «Цвети моя земля», Руководитель: Лебединская Ирина Ивановна, Хангаласский улус Село Мохсоголлоох МБУ ДО «Мохсоголлохская ДШИ»,

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

4 ГРУППА

Номинация «КОНКУРС МАСТЕРИЦ» — рукоделие, шитье, вязание,

изделие из бисера и т.д.

от 3-х до 6-ти лет

Лауреат 1 степени – Сивцева Арина Владиславовна, руководитель: Ширяева Мария Николаевна, «Куукалкам этэрбэьин билэнэн киэргэтиэм», Анабарский –национальный (долгано-эвенкийский) улус(район), https://www.instagram.com/p/CINL6bNAKDU/

Лауреат 2 степени – Москвитин Ваня, руководители: Москвитина Алена Васильевна и Пельменева Альбина Валентиновна, Обереговая кукла «Баба Яга», г.Якутск, https://www.instagram.com/p/CHcuD9phwx5/

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Можарова Коралина, руководитель: Данченко Вера Еремеевна, кукла «Украинка», г.Якутск, д/ №15 «Северные звездочки,

https://www.instagram.com/p/CIMl6-GsuvO/?igshid=4ot7qtpxb63o

Дипломант 2 степени – Гоголева Сайаана, руководитель: Кубарова Туяра Максимовна, Неустроева Дайаана Михайловна, «Межвежонок Пуфи», г.Якутск,

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – Егорова Виктория – Кюннэй, руководитель: Аргунова Вера Семеновна,

Украшения из природных материалов, г.Якутск, НПСОШ, https://www.instagram.com/p/CIHhaxtnZIV/

Лауреат 2 степени – Яковлева Ксения, руководитель Андреева Марина Руслановна, Нюрбинский улус, Нюрба,https://www.instagram.com/p/CILPyTps1bM/

Лауреат 3 степени – Черемкина Лилия Николаевна, руководитель: Большакова Акулина Ивановна, «Мешочек из кожи налима», село Русское Устье, Аллаиховский район,

https://www.instagram.com/p/CHxNxZ9l9Cb/

Дипломант 1 степени – Соловьева Валерия, руководитель: Карпова Ирина Руслановна, Макраме «Листья с деревянными бусинками», г.Якутск, ГКОУ РС(Я) «Республиканская коррекционная» общеобразовательная школа-интернат, https://www.instagram.com/p/CHjdjmNs1Bn/

Дипломант 2 степени – Кириллина Алена, руководитель: Расторгуева Марина Эдуардовна, «Береза», Мегино-Кангаласский улус, село Майя, МСШ имени ВП Ларионова, https://www.instagram.com/p/CHzfzyCMO9w/

Дипломан 3 степени – Ноговицына Саина, руководитель: Ноговицына Мария Иннокентьевна, «Символ года бычок из бисера-елочная игрушка», Мегино-Кангаласский улус, с.Балыктах, Балыктахская СОШ,https://www.instagram.com/p/CIMoCCUMToC/?igshid=1trin2243mmth

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Павлова Камилла, руководитель: Николаева Галина Дмитриевна, Национальное эвенкийское украшение «Сияние севера», Оленекский улус, кружок «Олан», МБУ До центр доп.образ детей «МР Оленекский эвенкийский найиональный район », https://www.instagram.com/p/CIKVr0IJvDt/

Лауреат 2 степени – Мачахова Виолетта Леонтьевна, Якутск МОБУ СОШ № 1, m_alevtina, _

Лауреат 3 степени – Харитонова Агнесса, руководитель: Николаева Галина Дмитриевна, Hand made игра Шашки, Оленекский улус, кружок «Олан», МБУ До центр доп.образ детей «МР Оленекский эвенкийский найиональный район» https://www.instagram.com/p/CIKV-WNpKLq/

Лауреат 3 степени — Жебсаина Айгылаана, «Эко сумка», руководитель: Жебсаина Софья Михайловна, г.Якутск, «Сэргэлээх» класс ШЛ филиал ЯГНГ, https://www.instagram.com/p/CIBHIbVsBEJ/

Дипломант 1 степени – Лебедева Аина, руководитель: Сивцева Аксинья Васильевна, Анабарский улус, Саскылах, https://www.instagram.com/p/CINL6bNAKDU/

Дипломант 2 степени – Скрябина Айсулу Кирилловна, руководитель: Семенова Люция Ариановна, Шкатулка «Маллаах иьит», Якутск МОБУ СОШ№ 3, https://www.instagram.com/p/CILUGWflYJM/?igshid=f22yfqv5swr0

Дипломант 3 степени – Замятина Тамара, Аверина Настя, Игнатьев Ярослав, Саввин Максим, руководитель: Иванова Анна Алексеевна, «Встреча солнца», Республиканская специальная(коррекционная )школа интернат, https://www.instagram.com/p/CH78I4YBe_J/

Дипломант 3 степени — Данилова Диана, руководитель: Сергучева Александра Ивановна, Панно «Осенние мотивы», Кукла «Якутяночка», ГКОУ РС(Я) Респ.спец(коррекционная) школа интернат для неслышащих обучающихся (ГКОУ РС(К)ШИНО,

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – Тутукарова Сайаана, Григорьева Сайыына, руководитель Максимова МП, «Портрет бабушки» авторы: Тутукарова Сайаана, Григорьева Сайыына, Вилюйский улус село Усун, https://www.instagram.com/p/CHwp-dsArFb/

Лауреат 2 степени – Лебедева Аина, Андросова Элеонора, Туприна Розанна, руководитель: Сивцева Аксинья Васильевна, Кружок «Боскуойкаан», «Мотивы предков», Анабарский улус,село Саскылаах, https://www.instagram.com/p/CINL6bNAKDU/

Лауреат 3 степени – Винокурова Варвара Алексеевна, руководитель: Туприна Евдокия Алексеевна, Изделие нагрудное из бисера, Анабарский улус, село Саскылаах, https://www.instagram.com/p/CINL6bNAKDU/

Дипломант 1 степени – Нехорукова Саина, Кривошапкина Виталия, руководитель: Алексеева Юлия Васильевна, Панно «Кун тахсыыта», школа интернат для неслышащих обучающихся (ГКОУ РС(К)ШИНО, https://www.instagram.com/p/CHpsSEtBilb/, https://www.instagram.com/p/CHpyftvBG1O/

Дипломант 2 степени – Егорова Нарыйаана, Санникова Юлия, руководитель: Алексеева Юлия Васильевна, Панно «Осенняя пора», ГКОУ РС(Я) Респ.спец( оррекционная), школа интернат для неслышащих обучающихся (ГКОУ РС(К)ШИНО, https://www.instagram.com/p/CHpsSEtBilb/

Дипломант 3 степени – Баишева Римма, руководитель: Птицына Мотрена Михайловна, «Торообут дойдум» техника валяние, Мегино-Кангаласский улус, село Тумул, https://www.instagram.com/p/CIPl6I4AGAo/

5 ГРУППА

Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» — живопись, графика,

скульптура и т.д.

от 3 до 6 лет

Дипломант 1 степени – Антипина Вика (5 лет), Рисунок «Дэриэбинэгэ алааска», Руководитель: Гуляева Ольга Германовна, г. Якутск Детский развивающий центр «Маленькая страна», https://www.instagram.com/p/CIMuPvFMQJZ/

Дипломант 2 степени – Кушнир Аделина (4 года), Рисунок «Елочка», Руководители: Мандрова Туяра Константиновна, Самойлова Анжелика Андреевна, г. Якутск МБДОУ № 13 д\с «Светлячок», https://www.instagram.com/p/CIFNUzcMZt0/

Дипломант 3 степени – Каженкина Алиса (3 года), Рисунок «Сочный арбуз», Руководитель: Гуляева Ольга Германовна, г. Якутск Детский развивающий центр «Маленькая страна», https://www.instagram.com/p/CIMuC9lMpOz/

Лауреат 1 степени – Бугаева Сандаара Николаевна ( 6лет), Рисунок «Северное сияние», Руководитель: Кулаковская Т.Н., Мегино-Кангаласский улус село Нижний Бестях МБДОУ «Сказка», https://www.instagram.com/p/CIIocPMMrkc/?igshid=19ncfjb5do9db

Лауреат 2 степени – Олесов Арылхан ( 6 лет), Рисунок «Зимний лес», Руководитель: Гуляева Марфа Михайловна, Таттинский улус Село Ытык Кюель МБДОУ ЦРР «Сулусчаан», https://www.instagram.com/p/CIGCIXFsKID/

Лауреат 3 степени – Крутских София ( 6 лет), рисунок «Белые медведи», руководитель: Сивцева Надежда Константиновна, г. Якутск МБДОУ№ 17 д\с «Кунчээн», https://www.instagram.com/p/CH9iIaSARMZ/

от 7 до 10 лет

Дипломант 1 степени – Артемьева Кристина (8 лет), Руководитель: Луковцева Арина Ильинична, Школа МБОУ АСОШ имени Р.И Константинова Чурапчинский улус Село Мындагай, https://www.instagram.com/p/CHrzVEvMk8e/?igshid=1d99ik3ofm606

Дипломант 2 степени – Саввина Каролина (8 лет), Руководитель: Луковцева Арина Ильинична, Школа МБОУ АСОШ имени Р.И Константинова Чурапчинский улус Село Мындагай,

Дипломант 3 степени – Еремеева Инна (8 лет), Рисунок «Бык дед мороз», Руководитель: Максимова Эмилия Андреевна, г.Якутск

Лауреат 1 степени – Находкина Айта (9 лет), Рисунок «Под северным сиянием», Руководитель: Копырина Любовь Андреевна, Намский улус Село Хатас, https://www.instagram.com/p/CIE2uEzFWzy/

Лауреат 2 степени – Егорова Карина ( 9 лет), Рисунок «Баай Байанай», Руководитель: Скуратова марианна Давыдовна, Мегино кангаласский улус Село Майя МСОШ имени ВП Ларионова, https://www.instagram.com/p/CH4UngjB1sh/?igshid=1o4ld7wcnfxry

Лауреат 3 степени – Луковцева Алеся ( 7 лет), Руководитель: Луковцева Арина Ильинична, Школа МБОУ АСОШ имени Р.И Константинова Чурапчинский улус Село Мындагай, https://www.instagram.com/p/CHrzcTusqT4/?igshid=1du9yumh7s3p6

от 11 до 14 лет

Дипломант 1 степени – Артемьева Диана Альбертовна (11 лет), Работа «Прогулка с лохматым», Руководитель: Артемьева С.Г., Амгинский улус Село Сатагай, https://www.instagram.com/p/CIKetbCs0gIzcZancrxLibWHKbuvsxvWcs-o_00/?igshid=1ulztxrug20p4

Дипломант 2 степени – Иванова Айсиэна Максимовна (12 лет), Работа «Чурум чурумчуку», Руководитель: Иванова Майя Александровна, Сунтарский улус Эльгяй МБУ ДО «Эльгяйская детская школа искусств», https://www.instagram.com/p/CINFDyypHf2/

Дипломант 3 степени – Шадрина Виктория Юльевна (13 лет), Работа «Библиотека», Руководитель: Михайлова Марианна Алексеевна, Нюрбинский район Нюрба, https://www.instagram.com/p/CINHuTug_hR/

Лауреат 1 степени – Дмитриева Виктория Виссарионовна (11 лет), Работа «Арктическая фантазия», Руководитель: Барабанская Юлия Николаевна, г. Якутск, https://www.instagram.com/p/CIKzsnNgtBU/

Лауреат 2 степени – Григорьева Алина Александровна (13 лет), Работа «Моя родина – Якутия», Сунтарский улус Сунтар ССОШ 1https://www.instagram.com/p/CINSAIyM-kv/

Лауреат 3 степени – Павлова Жанна (13 лет), Работа «Оргуьулохтаах кыыс», Сунтарский улус Эльгяй МБУ ДО «Эльгяйская детская школа искусств», https://www.instagram.com/p/CINGuxJJ_jj/

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – Ширяев Нюргун Николаевич (15 лет), Работа «Ого куйуурдуу турара»

По произведению П.А. Ойунского, Руководитель: Ширяева Варвара Иннокентьевна, Намский улус с. Хомустах 2 Хомустахской СОШ им.Е.П.Сивцева, https://www.instagram.com/p/CH9QHjmlC4i/

Лауреат 2 степени – Васильева Гелия (15 лет), Работа «Место моей силы» графика, Майинский лицей, Мегино-Кангаласского р-на, https://www.instagram.com/p/CHz89h0lVTS/?igshid=10cpdwvfwdxzb

Лауреат 3 степени – Корнилова Арина Алексеевна (15лет), Работа «Герои сказок А.С.Пушкина» графика (Зентангл-это техника рисования повторяющихся узоров, которые затем складываются в абстрактное изображение.), Руководитель: Осипова Александра Владимировна, г.Якутск ИЗО МАОУ «СОШ 23 имени Малышкина В.И», https://www.instagram.com/p/CHZDyqWgTwR/?igshid=110a6yl89whf7

Дипломант 1 степени – Кривошапкина Виталия (15лет), Работа «Красота природы» (гуашь), Руководитель: Бобровская Лена Васильевна, ГКОУ РС(Я) Респ.спец (коррекционная) школа интернат для неслышащих обучающихся (ГКОУ РС(К)ШИНО, https://www.instagram.com/p/CHrcAA2hxH0/?igshid=ep63kijmgvpd

Дипломант 2 степени – Пахомова Дана Аркадьевна (15 лет), Работа «Мишка – сладун», Руководитель: Сергеева Лилия Николаевна, Сунтарский улус Село Аллага Аллагинская СОШ, https://www.instagram.com/p/CIKKgpIHS0Y/

Дипломант 3 степени – Васильева Айыына (18 лет), Работа «Миниатюры Севера» (гуашь), Руководитель: Бобровская Лена Васильевна, ГКОУ РС(Я) Респ.спец (коррекционная) школа интернат для неслышащих обучающихся (ГКОУ РС(К)ШИНО, https://www.instagram.com/p/CHsFw0_BH5x/?igshid=17j34frw05vee

ГРУППА №6

Номинация «Конкурс чтецов» — проза, баллада, стихи и т.д.

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – Никифорова Наталья (6 лет), стих «Танюша туhунан» авт. П.Н. Тобуроков.

Руководитель: Макарова Изольда Васильевна, Нюрбинский район, с. Малыкай, МБДОУ д/с «Сардаана», https://www.instagram.com/p/CIFvk8YqynZ/

Лауреат 2 степени – Сырдык Сулустаана (5 лет), стих «Лиса и Заяц» авт. Даниил Хармс.

Руководители: Павлова Любовь Гариевна и Иванова Люция Прокопьевна, г. Якутск д/с «Туллукчаан»,https://www.instagram.com/tv/CIHt-Mrn1Tf/?utm_source=ig_web_copy_link

Лауреат 3 степени – Макарова Милана (4 года), стих «Ах ты, зимушка-зима» авт. Татьяна Шатских. Руководитель: Бахарева Елизавета Викторовна, Усть-Майский район, п. Эльдикан, https://www.instagram.com/p/CH-GYsinovK/

Дипломант 1 степени – Афанасьева Лидия (6 лет), стих «Бесы» авт. А. С. Пушкин. Руководитель: Алена Павловна, г. Якутск,https://www.instagram.com/p/CHhxcVrDA5t/

Дипломант 2 степени – Егорова Камилла (6лет), стих «Оо билиэхпин ба5ардым» авт. П. Н. Тобуроков. Руководители: Данилова Валентина Васильевна и Иванова Надежда Михайловна, Верхневилюйский улус, с. Оросу, МБДОУ ЦРР д/с «Тугутчаан»,https://www.instagram.com/tv/CIIXXNIAqO j4v70bYUQovgnDLD_dN0dRKhUQ0/?igshid=51hjwcrtsg3o

Дипломант 3 степени – Яндреев Ариян (4 года), стих «Мэкчиргэ» авт. М. Иванова

Руководитель: Вырдылина Любовь Николаевна, г. Якутск д/с «Кэнчээри» гр. «Ымыычаан», https://www.instagram.com/p/CICYfZ9Jv4M/

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – Степанов Эрхан (9 лет), стих «Мы встречались с тобой на закате…» авт. А.А.Блок. Руководители: Слепцова Н.В. и Оленова Л.С. г.Якутск, «Экспериментальная Театральная Студия, https://www.instagram.com/p/CIHyYVPDpTB/

Лауреат 2 степени – Слепцов Эльдар (10 лет), стих «Монолог о войне». Руководители: Ядреева Зинаида Артемовна и Слепцова Анна Ильинична, Намский улус, с. Намцы, МБОУ Намская НОШ им.И.Д.Винокурова-Ча5ыл5ан, https://www.instagram.com/p/CIHSGXSpIBt/

Лауреат 3 степени – Кириллина Самаана (9 лет), монолог Агафьи Тихоновны из пьесы Н.В.Гоголя «Женитьба». Руководители: Слепцова Н.В. и Оленова Л.С., г.Якутск, «Экспериментальная Театральная Студия», https://www.instagram.com/p/CH9OwHhDuak/

Дипломант 1 степени – Готовцева Кира (9 лет), стих «Сахам хомуhа». Руководитель: Никифорова Айталина Эдуардовна, Мегино-Кангаласский улус, с. Хапта5ай, https://www.instagram.com/p/CH7a_6uD2f5

Дипломант 2 степени – Антонова Анастасия (7лет), стих «Баллада о матери», г. Якутск СОШ №2 1 «г» класс,https://www.instagram.com/tv/CIKhwH0KpQu/?utm_source=ig_web_copy_link

Дипломант 3 степени – Винокурова Виола (10 лет), стих «Чулочки» авт. Муса Джалиль

Руководитель : Попова Е.И. Намский улус, с. Аппаны, ХАСОШ им. Е.И.Винокурова, https://www.instagram.com/tv/CIKaIXwqdrM/?utm_source=ig_web_copy_link

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Каратаева Софья (14 лет), монолог Жанны Д*Арк из пьесы Бернарда Шоу «Святая Иоанна». Руководители: Слепцова Н.В. и Оленова Л.С., г. Якутск, «Экспериментальная Театральная Студия». https://www.instagram.com/p/CII3NnnjI27/

Лауреат 2 степени – Петров Даниил (14 лет), стих «Мертвые» авт. Юрий Воронов. Руководитель: Колосова Любовь Тихоновна, г. Якутск, Якутская кадетская школа-интернат, https://www.instagram.com/p/CIGFLi1Ksxa/

Лауреат 3 степени – Постникова Анастасия (12 лет), Баллада о матери, авт. О. Киевская. Руководитель : Местникова Анна Иннокентьевна, г. Якутск, https://www.instagram.com/p/CINQZM1K5-g/

Дипломант 1 степени – Лыткина Елизавета (11 лет), монолог Синильги «Угрюм река» авт. В.Я. Шишков. Руководители: Слепцова Н.В. и Оленова Л.С., г. Якутск, «Экспериментальная Театральная Студия», https://www.instagram.com/p/CIARdXDDXub/

Дипломант 2 степени — Спиридонова Айыына (13 лет), стих «Алгыс» авт. П.А. Ойунский

Руководитель: Иванова Е.В. Анабарский улус, п. Юрюнг-Хая, https://www.instagram.com/p/CIFnRZtA0X2/

Дипломант 3 степени – Необутов Семен (14 лет), стих «Саха уолаттара» авт. Иван Мигалкин. Руководитель: Сигаева Анна Николаевна, г. Якутск, Кадетская школа-интернат, https://www.instagram.com/p/CIC7tDmqYWJ/

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – Буштаев Илья (16 лет), Акимов Данил (16 лет), Захаров Тимур (16 лет), Румянцев Алексей (16 лет), Алексеев Алексей (16 лет), Макаров Иван (16 лет), Ядреев Данил (16 лет), Коркин Федя (16 лет), стих «Сновидения шамана». Руководители: Гаврильева Ульяна Адамовна и Протопопова Агафья Иннокентьевна, г. Якутск ФТЛ, https://www.instagram.com/tv/CIM9bL4JT6v/?utm_source=ig_web_copy_link

Лауреат 2 степени – Коллектив юношей«Дьулуур» (16 лет) стих «Алаас ахтыл5ана» авт. В.Н. Оконешников. Руководители: Бугаева Светлана Николаевна и Дмитриева Саргылана Михайловна, Мегино-Кангаласский улус, с. Майя. Майинская СОШ им. В.П.Ларионова, https://www.instagram.com/p/CIGWnv0gcZG/

Лауреат 3 степени – Николаев Владимир (17 лет), угэ «Сахсыр5алаах таракаан» авт. С.А. Саввин-Кун Дьирибинэ. Руководитель: Николаева А.В., Нюрбинский улус, с. Чукар, МБОУ Чукарская СОШ им А.Ф.Алексеева,https://www.instagram.com/tv/CIMrRF-Apa5/?igshid=9yzdnllrngd9

Дипломант 1 степени – Винокурова Анна (16 лет), стих «Отговорила роща золотая» авт. С.Есенин

Руководитель: Габышева Н.Н., г. Якутск. ГАНОУ МАШ РСЯ, https://www.instagram.com/tv/CF37h4qqnfI/?utm_source=ig_web_copy_link

Дипломант 2 степени – Степанов Кирилл (15 лет), стих «Могила неизвестного солдата» авт. Эдуард Асадов. Руководитель: Колосова Любовь Тихоновна, г. Якутск, Кадетская школа-интернат, https://www.instagram.com/p/CIC9OfPKpI1/

Дипломант 3 степени – Борисова Сахайаана (16 лет), кэпсээн-угэ «Сылгы тобото» авт. П.А.Ойуунускай. Руководитель: Баишева Надежда Петровна, Мегино-Кангаласский улус, с. Норагана, https://www.instagram.com/tv/CIH-R5yK2OO/?utm_source=ig_web_copy_link

7 ГРУППА

Номинация «КОНКУРС ПОДЕЛОК» — мелкое изделие, изготовленное ручным способом выполненное в различных стилях и техниках, из разного материала (из пластилина, бумаги, картона и т.д.)

от 3 до 6 лет

Дипломант 1 степени – Гоголева Нарияна (5 лет), Поделка «Косуля», Руководитель:. Андреева Татьяна Алексеевна, Павлова Мария Николаевна, г. Якутск , ст.гр. «Веселая страна» ЧДС «Первая ступенька»,https://www.instagram.com/p/CIIM4_2jrwO/?utm_source=ig_web_copy_link

Дипломант 2 степени – Ушницкая Сайаана, (6 лет), Поделка «На севере жить с соседями дружить», руководитель: Ильина Мираида Климентовна, Хангаласский улус, г.Покровск МБДОУ ЦРР д/с «Сардана», https://www.instagram.com/p/CIKHFC8sAAa/?utm_source=ig_web_copy_link

Дипломант 3 степени – Слепцов Эдуард (6 лет), Папье-маше «Символ 2021 года Копилка-Фердинанд, Рук-ль : Слепцова Дарина Дмитриевна, Момский улус, с. Хону МБДОУ д/с «Кэнчээри»,https://www.instagram.com/p/CIL_5QIr82V/?utm_source=ig_web_copy_link

Лауреат 1 степени – Прохорова Алина (6 лет), Поделка «Мой любимый пони», Рук_ль : Иванова Татьяна Николаевна, Хангаласский улус, г. Покровск,https://www.instagram.com/p/CIHnSlKHkrb/

Лауреат 2 степени – Мойтохонова Инесса, Чернова Ира (3 года), «Зимний шар, Ёлочка нарядная», Руководитель: Лазарева Лия Марковна и Богатырёва Людмила Викторовна, с. Табага МБДОУ 103 «Родничок», г Якутск,https://www.instagram.com/p/CH7aci8Mczx/

Лауреат 3 степени – Огурьянов Миша (4 года), Поделка «Зимушка зима», Руководитель: Мандрова Туяра Константиновна, Самойлова Анжелика Андреевна, г. Якутск, МБДОУ д/с №13 «Светлячок»,

от 7 до 10 лет

Дипломант 1 степени – Бурцев Арсен Петрович (10 лет), Изделие из кости и кожи рыб, руководитель: Никитина Маргорита Семёновна, Г. Якутск МОБУ СОШ N6 4 А кл., https://www.instagram.com/p/CHxTAMzg3BB/

Дипломант 2 степени – Левина Амилья Ильинична (9 лет), Поделка «Избушка Бабы-Яги» из природных материлов, рук. Максимова Татьяна Ивановна, Кобяйский улус, с. Кобяй, https://www.instagram.com/p/CH7d2qHA5N-/

Дипломант 3 степени – Шеломов Сарыал Витальевич (8 лет), Поделка «Зимняя сказка», г. Нерюнгри, https://www.instagram.com/p/CINOWvXg5-U/?utm_source=ig_web_copy_link

Лауреат 1 степени – Чагдинская Клара (9 лет), Поделка «Водопад», Руководитель: Чагдинская Мария Витальевна, Сунтарский улус, с. Эльгэй, МБОУ ЭСОШ им. П.Х.Староватова, https://www.instagram.com/p/CIGTSoHFRzq/?utm_source=ig_web_copy_link

Лауреат 2 степени – Соколов Андрей (9 лет), Поделка «Елочка нарядная», г. Якутск СОШ № 5, https://www.instagram.com/p/CIMzavRH_xw/?utm_source=ig_web_copy_link

Лауреат 3 степени – Баишева Уйгулаана Гаврильевна (8 лет), Поделка книжка поп-ап «Мы любим Цирк!», руководитель: Сивцева Мария Егоровна, г. Якутск,

от 11 до 14 лет

Дипломант 1 степени – Бережной Кирилл Евгеньевич (14 лет), «Табун», руководитель: Левин Иван Иванович, Г. Якутск, ГКОУ РС/Я «РС(К)ШИНО», 7 группа,

Дипломант 2 степени – Миронова Сахайа Ивановна (11 лет) 1 поделка : «Времена года-Ньэьол5ил параапэ», 2 поделка: «Кукла Ярхадана», Руководитель: Никитина Александра Иннокентьевна, Верхнеколымский район, с. Нелемное, МКОУ Нелемнинская СОШ им. Спиридонова Н.И.- Текки Одулока, https://www.instagram.com/p/CIFrQQDF9TB/

Дипломант 3 степени – Чередникова Софья Алексеевна (11 лет), Поделка «Сказка к нам приходит», руководитель: Русецкая Анна Викторовна, Томпонский район, п. Хандыга, https://www.instagram.com/p/CH-iumSB4k_/

Лауреат 1 степени – Бурнашева Галина Ивановна (13 лет), Поделка «Мамонтёнок с друзьями на ёлке», рук. Брызгалова Татьяна Анатольевна, Мегино-Кангаласский улус, с. Табага,

Лауреат 2 степени – Уарова Уйгулина (12 лет), Поделка «Набор детской посуды», руководитель: Соловьев Георгий Григорьевич, Г. Якутск, https://www.instagram.com/p/CH9HEmUpezJ/

Лауреат 3 степени – Максимов Арсений (12 лет), Поделка « Двигатель Стирлинга», руководитель: Константинов Ньургустан Николаевич, г. Якутск, https://www.instagram.com/p/CH_ufHdCml4/

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – Васильева Дайаана (16 лет), Антонова Жанна (15 лет), Работа Ытык Дуо5а, руководитель: Левин Савва Александрович-мастер производственного обучения, г. Якутск, СПЛ, https://www.instagram.com/p/CIHsajQnR0w/

Лауреат 2 степени – Крылов Денис Анатольевич (16 лет), Панно «Байанай», Сунтарский улус, с. Сунтар, https://www.instagram.com/p/CH2VQGKJLzq/

Лауреат 3 степени – Яковлева Ефросинья (17 лет), Поделка «Чайный Сервиз», руководитель: Соловьев Георгий Григорьевич, Г.Якутск, https://www.instagram.com/p/CH9HNiBJW81/

Дипломант 1 степени – Борисов Сайдан Дьулустанович (16 лет), Маска оболочка для слухового аппарата, руководитель: Гаврильев Андрей Степанович, Г. Якутск, ГКОУ РС/Я «РС(К)ШИНО» , 7 группа,

Дипломант 2 степени – Коллективная работа (15 лет), «Деревянные ложки с эпоксидным клеем», рук. Лугинов Игорь Дмитриевич , г. Якутск, ГКОУ РС/Я «РС(К)ШИНО» , 7 группа, https://www.instagram.com/p/CHp3mTIBJhb/

Дипломант 3 степени – Солнцева Анастасия Андреевна (17 лет), «Ромашки»-(колье+серьги), Руководитель: Никитина Александра Иннокентьевна, Верхнеколымский район, с. Нелемное, МКОУ Нелемнинская СОШ им. Спиридонова Н.И.- Текки Одулока

8 ГРУППА

Номинация «Фотографии»

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – Ноговицын Альберт (5 лет), фото «Веселая прогулка в зимний, холодный день», руководитель: Ноговицына Ирина Ивановна за находчивость, Амгинский улус, с. Эмиссы, https://www.instagram.com/p/CIHw_ASsAAm/

Лауреат 2 степени – Слепцов Эрсан (5 лет), Фото «Я из Арктики», Руководитель: Слепцова Октябрина Борисовна, Абыйский улус, с. Куберганя, https://www.instagram.com/p/CIKkjajMdtX/

Лауреат 3 степени – Слепцов Арчын (4 года), «Я сын эвена», Руководитель: Слепцова Октябрина Борисовна, https://www.instagram.com/p/CIKHzLlsL9S/

Дипломант 1 степени –Белолюбская Мичийээнэ, Рук-ль : Мамыкина Елена Гавриловна, Якутск, Абыйский улус, с. Куберганя МБДОУ д/с № 5 «Тугутчаан», https://www.instagram.com/p/CINnp2rH9Ji/

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – Петров Виталий, рук. Петров Н.М., г. Якутск МОБУ СОШ № 20, уч. 5 кл., https://www.instagram.com/p/CIHty-BsrnU/

Лауреат 2 степени – Федоров Арсен, Руководитель : Федорова Ольга Анатольевна, с.Амга, Фотография «Подводный мир», https://www.instagram.com/p/CIMpBZ1MiGI/?igshid=178lmo0jpa881

Лауреат 3 степени – Дуткин Артем, Руководитель: Дуткина Татьяна Васильевна, Аллаиховский улус, с. Оленегорск, 89659944204, dutkina_76@mail.ru, «Мы-Дети Арктики. На берегу реки Индигирка», https://www.instagram.com/p/CIIfvTOFcBW/

Дипломант 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Халанников Александр. Руководитель: Халанникова Оксана Иннокентьевна, Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск, https://www.instagram.com/p/CHw46rPgSlv/

Лауреат 2 степени – Перевозчикова Айсена Аркадиевна. Руководитель: Трофимова Софья Михайловна, Тема фотографий –«Айыл5а кэрэ костуулэрэ», Аллаиховский улус, п. Оленегорск, https://www.instagram.com/p/CIDdIDQlzdQ/

Лауреат 3 степени – Николаев Аргентий Дмитриевич. Руководитель: Зотова Вера Борисовна, Тулагино. Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева, https://www.instagram.com/p/CHVAf9Jsxpn/

Дипломант 1 степени — Чередникова Софья Алексеевна, руководитель: Русецкая Анна Викторовна, Томпонский район, п. Хандыга, https://www.instagram.com/p/CH-ouN4BUZC/

Дипломант 2 степени – Андреева Анастасия Алексеевна, Сунтарский улус, с. Сунтар, https://www.instagram.com/p/CHzy6xbs1c8/

Дипломант 3 степени – Семенов Иван Васильевич, Руководитель : Ларионова Лидия Семеновна, с. Сунтар, https://www.instagram.com/p/CINcxsKsmpC/

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – Константинова Мария Афанасьевна, Руководитель: Слепцова Прасковья Васильевна, Эвено-Бытантайский улус, с. Саккырыыр, МБОУ Саккырырская СОШ уч. 9 кл..Фото «По тропам Предков», https://www.instagram.com/p/CINDSlusbcf/

Лауреат 2 степени – Аммосов Арсений Аялович, Руководитель: Слепцова Прасковья Васильевна, Эвено-Бытантайский улус, с. Саккырыыр, МБОУ Саккырырская СОШ уч. 9 кл., Фото «Кочевье по родным просторам», https://www.instagram.com/p/CINBWNYsk8A/

Лауреат 3 степени – Андреева Дарина Львовна, Верхневилюйский улус, c. Верхневилюйск

ВВСОШ N1, им. И. Н. Барахова 10кл, 89148297388 https://www.instagram.com/p/CHiIOrAAo1j/

Дипломант 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

9 ГРУППА

«ХОРЕОГРАФИЯ» — танцевальные коллективы, студии, солисты и т.д.

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – Руководитель Софронова Е.Д., Скрыбыкина Е.А.,Жиркова С.А . участников 18 детей, Якутский танец «Сайылыкка», Намский улус, с. Кысыл-Сыр МБДОУ д/с № 1 «Мичийээнэ» под.гр. «Кустук», https://www.instagram.com/p/CIKYNXlK1MT/

Лауреат 2 степени – Участников 8 человек: Атласова Алена, Гореев Ярослав, Громова Камилла, Сидоров Эрсан, Левченко Аделина, Литвинцев Дементий, Богатырева Айсена, Кириллин Лев, (5-6 лет), руководители: Слепцова Дарина Дмитриевна, Федорова Наталья Семеновна, Золозная Евдокия Николаевна, танц. коллектив «Веселые нотки», танец «Кыьыны таптыыбыт», с.Хонуу, Момский район.

Лауреат 3 степени – Руководитель: Алексеева Надежда Петровна, 6 участников, танец «Полька», Усть-Алданский улус , с.Огородтах МБДОУ ЦРР д/с «Кустук».https://www.instagram.com/p/CHUDhTOnyPV/

Дипломант 1 степени – Руководитель: Попова Майя Константиновна, Лаврова Мария Борисовна, ансамбль «Кыталыкчаан», «Индийский танец», Чурапчинский улус, с. Чурапча, МБДОУ ЦРР д/с «Кыталык»

Дипломант 2 степени – Руководители: хореограф — Черемкина Ньургуяна Николаевна, вос-ли Каприна Туйаара Валериевна, Архипова Ксения Андреевна, уч-ки : 1. Алексеева Элла. 2. Ефремова Лиза, 3. Силина Александра, 4. Максимова Доминика, 5. Слепцова Оля, 6. Слепцова Вика, 7. Тятина София, 8. Козырева Катя, 9. Кабанова Саша, 10. Прокопьева Эльза, 11. Семендеева Таисия.12.Саввинова Айсилена, 13. Самсонова Арина, 14. Гаевая Валерия, Танец «Белые снежинки», г.Якутск , Танцевальный коллектив «Маленькие звездочки». https://www.instagram.com/p/CINSb8hAALf/

Дипломант 3 степени – Корнилова Анна Ивановна, Ансамбль «Танцевальные капельки», 9уч, Танец метелец, г.Якутск МБДОУ 85 «Золотой ключик», https://www.instagram.com/p/CHmKIqPIyHG/

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 2 степени – Ансамбль «Тускул», кол-во 9 учас-в., «Танец мажореток», Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, https://www.instagram.com/p/CINGj_wnbkB/

Лауреат 3 степени – Ушницкая Милана, руководитель : Ушницкая Зоя Васильевна, Танец народов мира, Усть-Алданский улус, с. Эселях, https://www.instagram.com/p/CILWHLYherT/

Дипломант 1 степени – Руководитель: Гуляева Марианна Дмитриевна. Уч-ки : коллектив 4 а кл., Танец «Радуга Севера», Среднеколымский улус, с. Эбэх, https://www.instagram.com/p/CINpCf_nNVF/

Дипломант 2 степени – Левина Амилья Ильинична, руководитель Харлампьева Александра Николаевна, Танец эвенкийский «ьэгэллэй», Кобяйский улус, c. Кобяй,

Дипломант 3 степени – Чириков Миша, отв. Чирикова Александра, Узбекский танец (сольный), Верхоянский район, п. Батагай, https://www.instagram.com/tv/CIH85fEKY2H/?igshid=twwd5umcfhv0

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Руководитель: Слепцова Мария Иннокентьевна, Кол. Уч. 12, Якутский танец «Току току ньээм ньээм», Амгинский улус, c. Амга, Образцовый детский этнографический ансамбль песни и танца РФ «Амма Чэчирэ», https://www.instagram.com/p/CHl_5p6AadY/

Лауреат 2 степени – Спиридонова Ярослава, рук-ль : Николаева Мадлена Васильевна, Танец «Якутяночка», Оймяконский район, п.г.т Усть-Нера, https://www.instagram.com/p/CIMmLfpqmpc/

Лауреат 3 степени – Руководитель: Софронова Елена Игоревна, уч-к: Доманина Кристина, Русский народный танец «Порушка Пораня», Хангаласский улус, п. Мохсоголлох, МБУ ДО Мохсоголлохская ДШИ, ансамбль «New danse»,https://www.instagram.com/p/CINJbhzHk1_/

Дипломант 1 степени – Сивцев Станислав и Слепцова Саида,(дуэт), руководители: Сивцева Юлия Юрьевна, Эвенкийский танец, Аллаиховский улус, п. Чокурдах,

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

10 ГРУППА

«ЦИРК» — цирковые и оригинальные номера.

от 3 до 6 лет

Лауреат 1 степени – Титов Урсун, руководитель: Титова Мария Михайловна, «Мои первые фокусы», Хангаласский улус, с.Ой, https://www.instagram.com/p/CIKqPl8gFql/

Лауреат 2 степени – Николаева Сайаана, гимн.этюд «Сардаана», Руководитель: Уваровская Мария Алексеевна, Уваровская Светлана Иннокентьевна, Намский улус, с. Намцы , цирковая студия «Улыбка», https://www.instagram.com/p/CIABaPPlLqHGkbF3SsV9uHxINMFktwvfKx9Wl80/

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Руководители: Софронова Е.Д., Скрыбыкина Е.А.,Жиркова С.А . участники: Петрова Анетта, Слепцова Сахаайа, Петрова Сардаана, Намский улус, с. Кысыл-Сыр МБДОУ д/с № 1 «Мичийээнэ» под.гр. «Кустук», Цирк.номер гимнастика «Куобахчааннар», https://www.instagram.com/p/CIKXJOiKQJQ/

Дипломант 2 степени – Прибылых Светлана Николаевна, Номер «КАРАТЭ», Мегино Кангаласский район, п. Нижний Бестях, https://www.instagram.com/tv/CH6k_AUnlxl/?igshid=1au3edw57bh5c

Дипломант 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

от 7 до 10 лет

Лауреат 1 степени – Алания Георгий, руководитель: Сейко Татьяна Владимировна, Номер «Балагур», г. Ростов-на-Дону, нардная цирковая студия «Поиск»,

https://www.instagram.com/tv/CIC-W9RAw1j/?igshid=1xdtfqwm8z5ll

Лауреат 2 степени – Борисов Алексей Иннокентьевич, отв. Борисова Ольга Владимировна, Акробатический танец-соло, Мегино-Кангаласский улус, с. Тюнгюлю, https://www.instagram.com/p/CIImtD2ijrU/

Лауреат 3 степени – Руководитель: Герасимова Зарема Григорьевна, участники : 1. Стручкова Намыына, 2. Кормщикова Снежана, 3. Пономарчук Виктория, 4. Алексеева Дайаана, «Стихия пламени», г.Якутск Детский(П) центр МСОШ № 2, Цирковая студия «Акварельки»,

Дипломант 1 степени – Руководитель: Аширбекова Айгуль Байжановна 2 участника: Никитина Дайаана Станиславовна, Саввинова Алина Игоревна, номер «Звездочки», г.Якутск, студия спортивно-акробатических танцев «Диаданс»

Дипломант 2 степени – Кычкина Дайаана, Соло «Инопланетянка», Руководитель: Уваровская Мария Алексеевна, Уваровская Светлана Иннокентьевна, Намский улус, с. Намцы , цирковая студия «Улыбка», https://www.instagram.com/p/CIKaGudlUUMUCO17p2MXN5hM2lgUV4c36OPQXg0/

Дипломант 3 степени – Яковлева Маша, руководитель: Романова-Березкина Айна Александровна, многожанровый номер «Веселая Минни», г. Якутск, детская цирковая студия при цирке «Серпантин»,https://www.instagram.com/p/CIIyO2vI8Ow/

от 11 до 14 лет

Лауреат 1 степени – Ган Мария, руководитель: Блужина Юлия Васильевна, Эквилибр на катушках «Северное сияние», г. Иркутск, МБДУО ДДТ 3, Цирковая студия Сюрприз,

Лауреат 2 степени – Кондратьев Данил Сергеевич. мама Кондратьева Алеся Эдиковна, Дрессировка собаки, Ёркширский терьер Миша, г.Якутск,

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Дипломант 1 степени – Руководитель: Сивков Александр Васильевич. Уч-к : Куприенко Саша, Номер «Катушка», Оймяконский район, п.г.т. Усть-Нера, https://www.instagram.com/p/CIHidvhjeHb/

Дипломант 2 степени – Руководитель: Сивков Александр Васильевич. Уч-к : Болотов Матвей, «Стафф», Оймяконский район, п.г.т. Усть-Нера, https://www.instagram.com/p/CIKbArNq6XK/

Дипломант 3 степени – Руководитель : Сивков Александр Васильевич. Уч-к : Разумова Ярославна, номер «Хула-хуп», Оймяконский район, п.г.т. Усть-Нера,

от 15 до 18 лет

Лауреат 1 степени – Руководитель: Сивков Александр Васильевич. Уч-к : Андрецова Валерия, Номер «Антипод», Оймяконский район, п.г.т. Усть-Нера, https://www.instagram.com/p/CIHp2YYq90S/

Лауреат 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Лауреат 3 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Дипломант 1 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Дипломант 2 степени – НЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ