Названы победители конкурса чтецов «Эр Хаан»

Семья Деллоховых из Чурапчинского улуса стала обладателем Гран-при I Республиканского семейного конкурса чтецов-мужчин «Эр Хаан».

Три поколения мужчин из семьи Деллоховых приняли участие на этом интересном конкурсе чтением стихотворения Айыл «Көһүү» («Переселение») и были признаны лучшими чтецами. От имени главы улуса обладателям Гран-при вручена награда в 50 тысяч рублей.

Лауреатом конкурса стала семья Ивана Лукина из Чурапчи, дипломантом конкурса и обладателем поощрительного приза стала семья Алексея Яковлева из села Баппагаи Вилюйского улуса. Всем участникам вручены номинации и подарки.

«В Чурапчинском улусе семейный конкурс чтецов-мужчин «Эр Хаан» впервые проводится на республиканском уровне и посвящен Декаде семьи. Конкурс организован администрацией Чурапчинского улуса совместно с министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям республики, общественной организацией «Лига отцов РС(Я)», управления образования улуса, объединение отцов Чурапчинского наслега «Удьуор хаан», общественное объединение мужчин улуса «Эркин», объединение мужчин, работающих в сфере образования улуса», — делится автор.

В конкурсе заочно участвовали 14 семей из 4 улусов республики, отправив свои отснятые видеоролики чтения стихов. По замыслу автора, главная цель проекта – через пример главы семьи привить культуру чтения, пробудить заложенное природой чувство ответственности у молодого человека, как будущего отца семейства; сплочение всей родни посредством здорового образа жизни.