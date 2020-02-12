Названы победители фестиваля-конкурса «На крыльях Стерха и Жар-птицы»

В Доме Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошла торжественная церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «На крыльях Стерха и Жар-птицы» — грант Министерства по делам молодёжи и социальным коммуникациям, выигранный ОО «Русская Община РС(Я)». Об этом SakhaLife сообщил Александр ПОДГОЛОВ, председатель Русской общины Якутии.

Получился настоящий праздник русского языка, русской культуры и русской литературы, благодаря работникам Дома Дружбы, творческим коллективам «Сюрприз», «Тетрис», «Раздолье» и «Ямская гармонь». Помощь в организации и проведении оказали: народный депутат РС(Я) ПАРАХИН Г.П., депутат Якутской городской Думы ЧЕРНЫХ С.В., гендиректор «Сахмедиа» ЧЕРТКОВ А.С.

Победителями стали:

1. Номинация «Актерское мастерство»

— Гран-при СИДОРОВ Сергей Сергеевич (г. Мирный, Мирнинский театр)

2. Номинация «Русский танец»

— Гран-при Народный Ансамбль Русского Танца «Ярилов день», руководитель ЕГОРОВА Ирина Андроновна (г.Якутск);

3. Номинация «Поэзия»

— Гран-при БУБЯКИНА Сардана Егоровна (г.Якутск);

— Лауреат II степени ФРОЛОВА Ольга (г.Якутск)

— Лауреат III степени МОСКВИТИН Сергей Владимирович (г.Ленск);

4. Номинация «Русская песня»

— Гран-при — ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель СТРЕКАЛОВСКАЯ И.Е., (г.Якутск);

— лауреат II степени ансамбль казачьей песни «Вольница», руководитель ПАВЛОВ Ю.В. (г. Якутск);

— лауреат III степени ансамбль русской песни «Ивушки», руководитель ПОПОВА Т.М. (г.Якутск);

5. Номинация «Преподаватель русского языка и литературы в вузе»

— Гран-при АНТОНОВА Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного (СВФУ им М.К. Аммосова);

— Лауреат II степени ГОРБУНОВА Яна Яковлевна, старший преподаватель кафедры общего языкознания и риторики (СВФУ им М. К. Аммосова);

— лауреат III степени ЖИРКОВ Дмитрий Дмитриевич, старший преподаватель Кафедры русской литературы XX века и теории литературы (СВФУ им М. К.Аммосова).

6. Номинация «Проза»

— Гран-при ИННОКЕНТЬЕВ Иван Иванович (г.Якутск);

— Лауреат I степени ЕГОРОВ Валентин Владимирович (г.Якутск);

— Лауреат II степени ПАШКЕВИЧ Ольга Иосифовна (г. Якутск).

7. Номинация «Учитель русского языка и литературы в школе»

— Гран-при ТЮМЕНЦЕВА Ирина Валерьевна (Средняя общеобразовательная школа N9 им. М. И. Кершенгольца г. Якутск);

— Лауреат I степени ПРОКОПЧУК Ирина Ивановна (Жиганская средняя общеобразовательная школа, Жиганский район);

— Лауреат II степени ЧАХОВА Валентина Сергеевна (Жиганская средняя общеобразовательная школа, Жиганский район);

— Лауреат III степени ВОЛКОВА Виктория Олеговна (Черская общеобразовательная школа, Нижнеколымский район).