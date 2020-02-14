Названы победители фестиваля-конкурса «На крыльях Стерха и Жар-птицы»

12 февраля 2020 г. в Доме дружбы народов им А.Е. Кулаковского прошла торжественная церемония награждения победителей Первого фестиваля-конкурса «На крыльях Стерха и Жар-птицы». Фестиваль-конкурс реализован общественной организацией «Русская община РС(Я)» на средства Гранта Министерства по делам молодёжи и социальным коммуникациям РС(Я).

Фестиваль-конкурс проходил по 7 номинациям: русская песня, русский танец, проза на русском языке, учитель русского языка и литературы, преподаватель русского языка и литературы в ВУЗах, поэзия на русском языке, актерское мастерство в русских театрах.

Председатель Русской общины РС(Я) Александр Подголов выразил надежду, что фестиваль-конкурс станет традиционным. «Первостепенная задача фестиваля – поддержать русский язык и русскую культуру в нашей республике. Благодарю Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, всех его работников, коллективы, всех финансовых партнеров, которые нас поддержали».

В ходе вечера были названы победители:

Номинация «Актерское мастерство» — Сидоров Сергей Сергеевич, Мирнинский театр, г.Мирный. Награду получил режиссер Карл Лазаревич Сергучев.

Номинация «Преподаватель русского языка и литературы в ВУЗах»

Лауреат 3 степени – Жирков Дмитрий Дмитриевич, старший преподаватель кафедры русской литературы XX в. и теории литературы СВФУ им. М.К. Аммосова

Лауреат 2 степени – Горбунова Яна Яковлевна, старший преподаватель кафедры общего языкознания и риторики СВФУ им. М.К. Аммосова

Гран-при – Антонова Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры «Русский язык как иностранный» СВФУ им. М.К. Аммосова

Номинация «Поэзия»

Лауреат 3 степени – Москвитин Сергей Владимирович, г.Ленск. Приз получила Фролова Ольга Андреевна

Лауреат 2 степени – Фролова Ольга Андреевна, г.Якутск

Гран-при – Бубякина Сардана Егоровна, г.Якутск

Номинация «Учитель русского языка и литературы»

Лауреат 3 степени – Волкова Виктория Олеговна, Черская СОШ Нижнеколымский район. Награду получила подруга Татьяна Алексеевна Сивцева

Лауреат 2 степени – Чахова Валентина Сергеевна, Жиганская СОШ Жиганский район. Награду получила сестра победительницы Александра Сергеевна Корякина

Лауреат 1 степени – Прокопчук Нина Ивановна, Жиганская СОШ Жиганский район. Награду получила подруга победительницы Ольга Вячеславовна Лыхина

Гран-при – Тюменцева Ирина Валерьевна, СОШ №9 г.Якутск

Номинация «Русская песня»

Лауреат 3 степени – ансамбль русской песни «Ивушка», руководитель Попова Тамара Михайловна, музыкальный руководитель Антипина Елена Валерьевна, г.Якутск

Лауреат 2 степени – ансамбль казачьей песни «Вольница», руководитель Павлов Юрий Васильевич, г.Якутск

Гран-при – ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», руководитель Стрекаловская Ирина Егоровна

Номинация «Проза»

Лауреат 2 степени – Пашкевич Ольга Иосифовна, г.Якутск

Лауреат 1 степени – Егоров Валентин Владимирович, г.Якутск

Гран-при – Иннокентьев Иван Иванович, г.Якутск

Номинация «Русский танец»

Гран-при – народный ансамбль русского танца «Ярилов день», руководитель Егорова Ирина Андроновна, г.Якутск

Также состоялся концерт с участием ансамблей «Сюрприз», «Ярилов день», «Раздолье», «Ямские бубенцы», «Ямская гармонь», «Тетрис», «Вольница», солиста Государственной филармонии РС(Я) Дмитрия Никифорова-Келлер.