Названы персоналии VIP-браконьерской охоты в Якутии?

Сегодня в информационном пространстве Якутии появились публикации о браконьерской охоте, в которой, предположительно, участвовали силовики.

Sakhaday сообщил, что на территории Нюрбинского улуса местности Ого-Унуохтаах, в зоне абсолютного покоя резервата Сюгджэр в Нюрбинском районе, выявлены пятеро охотников: сотрудники районного суда, ФСБ, судебные пристава и другие лица.

У четверых были изъяты орудия охоты, 1 тушка соболя и 13 туш дикого северного оленя. Не удалось изъять ружье у судьи, который обладает особым статусом, сообщает издание.

«Якутск вечерний» назвал задержанных поименно: председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий ИВАНОВ, сотрудник ФСБ Арнольд ГЕРАСИМОВ, судебный пристав Григорий ИВАНОВ.

В эти дни на северо-западной части Нюрбинского района проходит миграция оленей, которые останавливаются на зимовку в данной местности. Рейды проводились комитетом госэконадзора Минэкологии совместно с госинспекторами ГБУ «ДБР, ООПТ и ПП» по охотугодьям Нюрбинского района, в том числе по особо охраняемой природной территории ресурсного резервата Сюгджэр, сообщает Sakhaday.

Официальной информации по данному событию пока нет.