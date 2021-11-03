Названы наиболее популярные вопросы якутян органам власти

Благодаря переходу на цифровые сервисы, время реакции органов власти на обращения и письма жителей постепенно сокращается. Срок предоставления ответа в социальных сетях в среднем составляет 4-8 часов.

Чаще всего жители республики обращаются по вопросам ремонта и содержания автодорог, работы медицинских организаций, вакцинации, социальных выплат, дистанционного образования и программе социальной газификации.

Всего в январе-октябре 2021 года поступило 7589 обращений граждан и организаций в устной и письменной форме, это на 1200 обращений больше чем в 2020 году. Также с начала года поступило свыше 13 тысяч сообщений.

Наибольшее количество вопросов поступило из Якутска, Мирнинского, Нерюнгринского и других районов.

Обращения поступают в Управление по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) и далее направляются исполнителям в профильные министерства, ведомства и органы местного самоуправления.

Так, за последние три месяца решены вопросы по назначению, перерасчёту пособий на детей от 3 лет до 7 лет, поступлению детей в школы по месту жительства, предоставлению земельных участков многодетным семьям, приобретению льготных авиабилетов.